Flagsmith er en åpen kildekode-plattform for funksjonsflagg og fjernkonfigurasjon som lar utviklere distribuere kode bak veksler, målrette funksjoner mot brukersegmenter og kjøre A/B-tester uten å redeployere. Bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly og Split, tilbyr den flaggverdier per miljø, prosentvise utrullinger, multivariate variasjoner, revisjonslogger og SDK-er for alle store programmeringsspråk og mobile rammeverk.

Selvhosting av Flagsmith på din VPS holder hvert funksjonsflagg, brukersegment og utrullingsbeslutning innenfor din infrastruktur, i stedet for å passere gjennom en tredjeparts SaaS som kunne se hvordan produktet ditt rulles ut. Den medfølgende oppgaveprosessoren håndterer webhook-levering, planlagte flaggendringer og arkivering av revisjonslogger asynkront uten å blokkere flaggevalueringsforespørsler.