Installer Flagsmith med én-klikks installasjon.
Åpen kildekode funksjonsflagg og fjernkonfigurasjonstjeneste for å lansere kode i det skjulte, kjøre A/B-tester og målrette brukere etter segment.
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Hva du kan bygge med Flagsmith
Flagsmith er en åpen kildekode-plattform for funksjonsflagg og fjernkonfigurasjon som lar utviklere distribuere kode bak veksler, målrette funksjoner mot brukersegmenter og kjøre A/B-tester uten å redeployere. Bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly og Split, tilbyr den flaggverdier per miljø, prosentvise utrullinger, multivariate variasjoner, revisjonslogger og SDK-er for alle store programmeringsspråk og mobile rammeverk.
Selvhosting av Flagsmith på din VPS holder hvert funksjonsflagg, brukersegment og utrullingsbeslutning innenfor din infrastruktur, i stedet for å passere gjennom en tredjeparts SaaS som kunne se hvordan produktet ditt rulles ut. Den medfølgende oppgaveprosessoren håndterer webhook-levering, planlagte flaggendringer og arkivering av revisjonslogger asynkront uten å blokkere flaggevalueringsforespørsler.
Viktige funksjoner i Flagsmith
Flagg og fjernkonfigurasjon
Slå funksjoner av eller på, målrett etter brukersegment, lever multivariate variasjoner, og lever eksterne konfigurasjonsverdier fra én plattform.
Flermiljøpromotering
Fremme flaggverdier fra utvikling til staging til produksjon med ett-klikks kopiering og overstyringer per miljø for sikre utrullinger.
Prosentvise utrullinger
Rull ut funksjoner gradvis basert på trafikkprosent med vedvarende brukersegmentering, slik at samme bruker får konsekvent behandling på tvers av økter.
Revisjon og godkjenninger
Fullstendig revisjonslogg over hver flaggendring med valgfrie godkjenningsarbeidsflyter for endringsforespørsler for sensitive flagg i produksjonsmiljøer.
Sanntids SDK-er
Offisielle SDK-er for JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native og Flutter med lokal evalueringsbufring.
Integrasjoner og webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket og webhook-integrasjoner varsler teamet ditt og CI-pipeline-ene når flagg endres i produksjon.
Hvorfor kjøre Flagsmith på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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