Kiwix-serve er den offisielle HTTP-serveren fra Kiwix-prosjektet som gjør ZIM-arkiver om til et raskt, søkbart, nettlesertilgjengelig bibliotek. ZIM er et åpent komprimert arkivformat som fanger opp hele nettsteder – Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy og hundrevis av andre – for fullstendig offline lesing.

Selv-hosting av Kiwix-serve på en VPS gir deg et permanent, alltid-på referansebibliotek som ikke er avhengig av det offentlige internett, oppetid på den originale siden eller betalingsmurer fra leverandører. Slipp ZIM-filer inn i datavolumet fra det offisielle Kiwix-biblioteket og serveren laster dem inn på nytt umiddelbart, og eksponerer et enhetlig webgrensesnitt med fulltekstsøk på tvers av hvert arkiv du laster inn.