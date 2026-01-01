Installer Kiwix-serve med ett klikk installasjon.
Selvhostet frakoblet leser for Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange og tusenvis av ZIM-arkiver.
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Hva du kan bygge med Kiwix-serve
Kiwix-serve er den offisielle HTTP-serveren fra Kiwix-prosjektet som gjør ZIM-arkiver om til et raskt, søkbart, nettlesertilgjengelig bibliotek. ZIM er et åpent komprimert arkivformat som fanger opp hele nettsteder – Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy og hundrevis av andre – for fullstendig offline lesing.
Selv-hosting av Kiwix-serve på en VPS gir deg et permanent, alltid-på referansebibliotek som ikke er avhengig av det offentlige internett, oppetid på den originale siden eller betalingsmurer fra leverandører. Slipp ZIM-filer inn i datavolumet fra det offisielle Kiwix-biblioteket og serveren laster dem inn på nytt umiddelbart, og eksponerer et enhetlig webgrensesnitt med fulltekstsøk på tvers av hvert arkiv du laster inn.
Viktige funksjoner i Kiwix-serve
Hot-reload ZIM-bibliotek
Slipp nye ZIM-filer inn i datavolumet, og kiwix-serve plukker dem opp automatisk med den innebygde bibliotekmonitoren — ingen omstarter nødvendig.
Fulltekstsøk
Søk på tvers av hvert lastede arkiv med en integrert fulltekstindeks, inkludert forslag mens du skriver for raske oppslag på tvers av Wikipedia eller andre ZIM-filer.
Medbrakt innhold
Velg hvilken som helst ZIM fra den offisielle Kiwix-katalogen — full Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumper, MDN, Khan Academy, TED og mange flere referansearkiver.
Optimalisert for frakoblet lesing
ZIM-komprimering holder lagringsplassen lav og oppslag raske, slik at en enkelt VPS kan betjene massive referansearkiver uten eksterne avhengigheter.
Innebygd OPDS-katalog
Eksponerer en OPDS-feed av biblioteket ditt slik at Kiwix mobil- og skrivebordslesere kan oppdage og laste ned titler direkte fra serveren din.
Initialisert ved første oppstart
En valgfri ZIM-nedlastings-URL henter ditt første arkiv automatisk ved distribusjonstidspunktet, slik at serveren er søkbar i det øyeblikket den kommer online.
Hvorfor kjøre Kiwix-serve på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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