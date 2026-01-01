Installer Open Archiver med ett klikk.
Regelverkkompatibel åpen kildekode e-postarkivering for Gmail, Microsoft 365, IMAP og PST-import med fulltekstsøk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Archiver
Open Archiver er en selvhostet e-postarkiveringsplattform med samsvarskvalitet som tar inn meldinger fra Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-servere og store PST- eller MBOX-filer inn i et manipulasjonssikkert lokalt arkiv. E-poster lagres i standard .eml-format, dedupliseres, krypteres i hvile og indekseres av Meilisearch med Apache Tika som analyserer vedlegg, slik at hvert ord i PDF-er, Word-dokumenter og regneark blir umiddelbart søkbart.
Selvhosting av Open Archiver holder hver melding, hvert vedlegg og hver tilgangslogg på din egen infrastruktur samtidig som det fortsatt oppfyller krav til oppbevaring, rettslig tilbakeholdelse og revisjon som regulerte bransjer er avhengige av. Fil-hasher oppdager manipulering, oppbevaringspolicyer automatiserer livssyklusadministrasjon, og en uforanderlig revisjonslogg registrerer hver tilgang.
Viktige funksjoner i Open Archiver
Universelt e-postinntak
Koble til Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-postbokser, PST-arkiver, MBOX-filer eller zippet .eml-eksport for engangsmigrasjoner og kontinuerlig sanntidssynkronisering.
Søk i vedlegg
Meilisearch indekserer hver e-posttekst mens Apache Tika trekker ut tekst fra PDF, DOCX, XLSX og andre vedlegg, slik at søk når inn i dokumenter.
Tuklesikker lagring
Alle arkiverte e-poster og vedlegg blir hashet ved inntak, kryptert i hvile og verifisert med en integritetsrapport slik at enhver modifikasjon umiddelbart oppdages.
Oppbevaring og revisjonsspor
Detaljerte oppbevaringspolicyer automatiserer livssyklusadministrasjon mens en uforanderlig revisjonslogg registrerer hvem som fikk tilgang til hvilke meldinger og når for samsvarsrapportering.
Pluggbar lagring
Lagre arkiverte e-poster på det lokale VPS-filsystemet eller på en hvilken som helst S3-kompatibel objektlagringsbakende som AWS S3 eller MinIO uten å endre distribusjonen.
Trådrekonstruksjon
Samtaleoppdagelse grupperer svar og videresendinger i komplette tråder slik at etterforskere kan gjennomgå den fullstendige konteksten av enhver melding i én visning.
Hvorfor kjøre Open Archiver på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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