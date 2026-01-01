Open Archiver er en selvhostet e-postarkiveringsplattform med samsvarskvalitet som tar inn meldinger fra Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-servere og store PST- eller MBOX-filer inn i et manipulasjonssikkert lokalt arkiv. E-poster lagres i standard .eml-format, dedupliseres, krypteres i hvile og indekseres av Meilisearch med Apache Tika som analyserer vedlegg, slik at hvert ord i PDF-er, Word-dokumenter og regneark blir umiddelbart søkbart.

Selvhosting av Open Archiver holder hver melding, hvert vedlegg og hver tilgangslogg på din egen infrastruktur samtidig som det fortsatt oppfyller krav til oppbevaring, rettslig tilbakeholdelse og revisjon som regulerte bransjer er avhengige av. Fil-hasher oppdager manipulering, oppbevaringspolicyer automatiserer livssyklusadministrasjon, og en uforanderlig revisjonslogg registrerer hver tilgang.