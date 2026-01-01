Spoolman er en selvhostet webapplikasjon for å administrere 3D-print filamentruller. Den gir produsenter og printfarmer et sentralt lager av hver rull – som sporer vekt, materiale, farge, produsent og gjenværende filament, slik at du aldri starter en print uten nok materiale. I motsetning til regneark eller klistrelapper, lagrer Spoolman alt i en lettvekts SQLite-database, eksponerer et rent REST API for integrasjon med Klipper og Moonraker, og tilbyr et webgrensesnitt tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser på nettverket ditt.

Å selvhoste Spoolman på din egen VPS holder alle lagerdata private og alltid tilgjengelige, uten abonnementsavgifter eller tredjeparts datadeling. Sanntids WebSocket-oppdateringer betyr at hver tilkoblede klient ser lagerendringer umiddelbart.