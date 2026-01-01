Installer Spoolman med ett klikk.
Selvhostet filamentrullsporer for 3D-printentusiaster for å administrere lagerbeholdning, forbruk og QR-kodeetiketter.
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Hva du kan bygge med Spoolman
Spoolman er en selvhostet webapplikasjon for å administrere 3D-print filamentruller. Den gir produsenter og printfarmer et sentralt lager av hver rull – som sporer vekt, materiale, farge, produsent og gjenværende filament, slik at du aldri starter en print uten nok materiale. I motsetning til regneark eller klistrelapper, lagrer Spoolman alt i en lettvekts SQLite-database, eksponerer et rent REST API for integrasjon med Klipper og Moonraker, og tilbyr et webgrensesnitt tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser på nettverket ditt.
Å selvhoste Spoolman på din egen VPS holder alle lagerdata private og alltid tilgjengelige, uten abonnementsavgifter eller tredjeparts datadeling. Sanntids WebSocket-oppdateringer betyr at hver tilkoblede klient ser lagerendringer umiddelbart.
Viktige funksjoner i Spoolman
Sporing av spolelager
Registrer produsent, materiale, farge, vekt og gjenværende filament for hver spole, slik at du alltid vet hva som er tilgjengelig før du starter en utskrift.
Klipper og Moonraker-integrasjon
REST API-et integreres naturlig med Klipper og Moonraker slik at 3D-printeren din kan registrere spoleforbruk automatisk uten manuell logging.
QR-kode etikettskaper
Skriv ut selvklebende QR-etiketter for hver spole — en rask skanning fra hvilken som helst mobilnettleser henter opp den fullstendige materialprofilen og gjenværende vekt.
Sanntids WebSocket-oppdateringer
Lagerendringer sendes til alle tilkoblede klienter umiddelbart via WebSockets, og holder dashbord og slicere synkronisert uten manuell oppdatering.
Flere databasebakender
Standard er SQLite uten konfigurasjon for enkeltbruker-oppsett, med valgfri støtte for PostgreSQL og MariaDB for delte utskriftsfarmer og høyere skrivevolumer.
Hvorfor kjøre Spoolman på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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