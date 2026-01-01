Installer Maputnik med ett-klikks installasjon.
Gratis og åpen visuell redigerer for MapLibre- og Mapbox GL JSON-kartstiler, laget for utviklere og kartografer.
Velg en VPS-plan for Maputnik
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Maputnik
Maputnik er standard visuell redigeringsprogramvare med åpen kildekode for MapLibre GL-stilspesifikasjonen, brukt til å designe vektorbakgrunnskart for nett- og mobilapplikasjoner. I stedet for å håndredigere JSON, komponerer du lag, malingsegenskaper, uttrykk og filtre gjennom en live WYSIWYG-redigerer synkronisert med en ekte MapLibre GL-forhåndsvisning.
Selvhosting av Maputnik på din egen VPS holder proprietære stilfiler, fliseserver-URL-er og API-nøkler innenfor din infrastruktur i stedet for å være avhengig av den offentlige demoen på maplibre.org. Implementeringen leveres som en enkelt statisk front-end servert av den offisielle Maputnik-binærfilen, slik at designarbeidet kjører utelukkende på nettlesersiden uten behov for eksterne karttjenesteavhengigheter.
Viktige funksjoner i Maputnik
WYSIWYG-stilredigerer
Rediger MapLibre- og Mapbox GL JSON-stiler visuelt med en direkte kartforhåndsvisning som oppdateres mens du justerer lag, farger, fonter og zoomavhengige uttrykk.
Fullstendig dekning av stilspesifikasjon
Støtter alle MapLibre GL stilspesifikasjonslagtyper — fyll, linje, symbol, raster, skyggekart, varmekart — med typebevisste inndata for malings- og layout-egenskaper.
Datadrevne uttrykk
Bygg og feilsøk filter- og egenskaputtrykk med innebygd validering, slik at stiler kan reagere på funksjonsegenskaper, zoomnivå og kjøretidstilstand.
Inspektør for vektorfliser
Inspiser vektorbrikkekilder lag for lag for å se nøyaktig hvilke funksjoner og egenskaper som er tilgjengelige før du binder dem i stilen din.
Importer og eksporter stiler
Last inn stiler fra en URL, last opp JSON eller lim inn fra utklippstavlen, eksporter deretter den ferdige stilfilen klar til å slippes inn i MapLibre GL JS eller native SDK-er.
Tilpassede fliskilder
Pek redigeringsprogrammet mot dine egne vektor- eller rasterflis-endepunkter, OpenMapTiles, eller MBTiles-servere for å designe stiler mot dataene appen din faktisk leverer.
Hvorfor kjøre Maputnik på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.