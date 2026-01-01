Maputnik er standard visuell redigeringsprogramvare med åpen kildekode for MapLibre GL-stilspesifikasjonen, brukt til å designe vektorbakgrunnskart for nett- og mobilapplikasjoner. I stedet for å håndredigere JSON, komponerer du lag, malingsegenskaper, uttrykk og filtre gjennom en live WYSIWYG-redigerer synkronisert med en ekte MapLibre GL-forhåndsvisning.

Selvhosting av Maputnik på din egen VPS holder proprietære stilfiler, fliseserver-URL-er og API-nøkler innenfor din infrastruktur i stedet for å være avhengig av den offentlige demoen på maplibre.org. Implementeringen leveres som en enkelt statisk front-end servert av den offisielle Maputnik-binærfilen, slik at designarbeidet kjører utelukkende på nettlesersiden uten behov for eksterne karttjenesteavhengigheter.