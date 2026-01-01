Phoenix er en åpen kildekode AI-observasjonsplattform bygget av Arize AI for team som utvikler applikasjoner med store språkmodeller, agenter og gjenfinningsrørledninger. Den fanger opp hvert spor produsert av applikasjonen din gjennom standard OpenTelemetry-instrumentering, som viser ventetid, token-bruk og responskvalitet slik at ingeniører kan oppdage regresjoner før de når kundene. Med ferdige integrasjoner for LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic og de fleste andre AI-rammeverk, passer Phoenix inn i eksisterende rørledninger uten kodeomskrivninger.

Ved å selv-hoste Phoenix på din egen VPS beholder du prompter, modellutganger og gjenfinningskontekst på infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen gebyrer per spor eller begrensninger for datalagring — lagre så mye telemetri som disken din tillater.