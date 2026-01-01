Installer Phoenix med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for AI-observerbarhet for sporing, evaluering og overvåking av LLM-apper og AI-agenter i produksjon.
Velg en VPS-plan for Phoenix
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Phoenix
Phoenix er en åpen kildekode AI-observasjonsplattform bygget av Arize AI for team som utvikler applikasjoner med store språkmodeller, agenter og gjenfinningsrørledninger. Den fanger opp hvert spor produsert av applikasjonen din gjennom standard OpenTelemetry-instrumentering, som viser ventetid, token-bruk og responskvalitet slik at ingeniører kan oppdage regresjoner før de når kundene. Med ferdige integrasjoner for LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic og de fleste andre AI-rammeverk, passer Phoenix inn i eksisterende rørledninger uten kodeomskrivninger.
Ved å selv-hoste Phoenix på din egen VPS beholder du prompter, modellutganger og gjenfinningskontekst på infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen gebyrer per spor eller begrensninger for datalagring — lagre så mye telemetri som disken din tillater.
Viktige funksjoner i Phoenix
OpenTelemetry-sporing
Registrer hele utførelsestreet for hvert LLM-kall, verktøyaktivering og hentetrinn ved å bruke standard OTLP-protokollen.
Evalueringsrammeverk
Kjør LLM-som-dommer og kodebaserte evaluatorer på tvers av datasett for å vurdere kvaliteten på svarene og fange opp regresjoner før utrulling.
Prompt-lekeplass
Iterer på prompter side om side på tvers av modeller og parametere uten å røre applikasjonskode eller redeployere.
Integrasjoner for rammeverk
Drop-in-instrumentering for LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock og Vertex AI.
Eksperimenter med datasett
Bygg datasett fra produksjonsspor og spill dem av på nytt mot nye prompt- eller modellversjoner for å sammenligne resultater.
Embedding-analyse
Inspiser gjenfinningskvaliteten med visualiseringer av innbygginger som avdekker drift, klynger og resultater med lav relevans.
Hvorfor kjøre Phoenix på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.