ByteChef er en åpen kildekode- og lavkodeplattform som lar team bygge API-integrasjoner og automatisere arbeidsflyter på tvers av SaaS-applikasjoner, interne API-er og databaser gjennom et visuelt redigeringsverktøy. Med støtte for over 200 komponenter og flere programmeringsspråk, kan både tekniske og ikke-tekniske brukere konstruere sofistikerte automatiseringer uten å skrive omfattende kode.

Å drifte ByteChef selv på din egen VPS holder din arbeidsflytlogikk, legitimasjon og forretningsdata fullstendig under din kontroll — ingen leverandørtilgang, ingen bruksbasert prising og ingen avhengighet av en tredjeparts automatiseringssky.