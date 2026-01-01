Installer ByteChef med ett-klikks installasjon.
Lavkodeplattform med åpen kildekode for API-integrasjon og arbeidsflytautomatisering med over 200 innebygde koblinger.
Velg en VPS-plan for ByteChef
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ByteChef
ByteChef er en åpen kildekode- og lavkodeplattform som lar team bygge API-integrasjoner og automatisere arbeidsflyter på tvers av SaaS-applikasjoner, interne API-er og databaser gjennom et visuelt redigeringsverktøy. Med støtte for over 200 komponenter og flere programmeringsspråk, kan både tekniske og ikke-tekniske brukere konstruere sofistikerte automatiseringer uten å skrive omfattende kode.
Å drifte ByteChef selv på din egen VPS holder din arbeidsflytlogikk, legitimasjon og forretningsdata fullstendig under din kontroll — ingen leverandørtilgang, ingen bruksbasert prising og ingen avhengighet av en tredjeparts automatiseringssky.
Viktige funksjoner i ByteChef
Visuell arbeidsflyt-redigerer
Design komplekse automatiseringsflyter med et dra-og-slipp-grensesnitt, som gjør integrasjon tilgjengelig uten dyp kodeekspertise.
200+ ferdigbygde koblinger
Koble til populære SaaS-apper, databaser og API-er øyeblikkelig uten å bygge tilpassede integrasjoner fra bunnen av.
Flerspråklig støtte
Skriv egendefinert logikk i Java, JavaScript, Python eller Ruby slik at utviklere kan utvide arbeidsflyter i språket de allerede kan.
AI-klar arkitektur
Innebygde AI-komponenter lar team bygge inn intelligent beslutningstaking i automatiseringer uten separat AI-infrastruktur.
Avanserte flytkontroller
Betingelser, svitsjer, løkker og parallellkjøring gir presis kontroll over hvordan kompleks forretningslogikk kjører.
Hvorfor kjøre ByteChef på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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