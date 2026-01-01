ChartDB er et nettleserbasert databasediagramredigeringsprogram som lar utviklere og DBA-er visualisere ethvert databaseskjema uten å koble verktøyet direkte til databasen deres. En enkelt «Smart Query» – en SQL-spørring du kjører i din egen klient – returnerer skjema-metadata som JSON. Lim det inn i ChartDB, og det genererer et fullt interaktivt ERD umiddelbart, uten konto, ingen lagrede legitimasjoner og ingen databasepassord som noensinne forlater terminalen din.

Den AI-drevne DDL-eksportfunksjonen genererer migrasjonsskript mellom databasedialekter, nyttig for team som planlegger krysstabase-migreringer eller dokumenterer skjemaendringer for gjennomgang. Selvhosting av ChartDB holder all skjema-informasjon innenfor din egen infrastruktur i stedet for et tredjeparts skyverktøy.