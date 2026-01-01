Installer ChartDB med ett klikk.
En åpen kildekode-diagramredigerer for databaser som umiddelbart visualiserer ethvert skjema fra en enkelt SQL-spørring, uten at lagrede påloggingsdetaljer er nødvendig.
Velg en VPS-plan for ChartDB
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ChartDB
ChartDB er et nettleserbasert databasediagramredigeringsprogram som lar utviklere og DBA-er visualisere ethvert databaseskjema uten å koble verktøyet direkte til databasen deres. En enkelt «Smart Query» – en SQL-spørring du kjører i din egen klient – returnerer skjema-metadata som JSON. Lim det inn i ChartDB, og det genererer et fullt interaktivt ERD umiddelbart, uten konto, ingen lagrede legitimasjoner og ingen databasepassord som noensinne forlater terminalen din.
Den AI-drevne DDL-eksportfunksjonen genererer migrasjonsskript mellom databasedialekter, nyttig for team som planlegger krysstabase-migreringer eller dokumenterer skjemaendringer for gjennomgang. Selvhosting av ChartDB holder all skjema-informasjon innenfor din egen infrastruktur i stedet for et tredjeparts skyverktøy.
Viktige funksjoner i ChartDB
Smart spørringsimport
Lim inn et enkelt SQL-spørringsresultat for å generere et komplett ERD umiddelbart — ingen direkte databaseforbindelse eller lagrede legitimasjoner kreves.
AI DDL-eksport
Generer SQL-migreringsskript mellom databasedialekter, som hjelper team med å planlegge migreringer på tvers av databaser eller produsere skjema-dokumentasjon.
10+ database-støtte
Fungerer med PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase og mer rett ut av esken.
Interaktivt redigeringsprogram
Annoter, omorganiser og finjuster diagrammer med et dra-og-slipp-grensesnitt designet for komplekse skjemaer med flere tabeller.
Flere eksportformater
Eksporter diagrammer som SQL, DBML, JSON, PNG, JPG eller SVG for dokumentasjon, deling eller integrasjon med andre verktøy.
Hvorfor kjøre ChartDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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