Installer Shynet med ett-klikks installasjon.
Personvernvennlig webanalyseplattform som fungerer uten informasjonskapsler og gir deg fullt dataeierskap.
Velg en VPS-plan for Shynet
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shynet
Shynet er en selvhostet nettanalytikkplattform designet for personvernbevisste nettstedseiere. I motsetning til kommersielle analyseverktøy, sporer Shynet besøkendes atferd uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller innsamling av personopplysninger, noe som gjør den fullt kompatibel med GDPR og lignende personvernforskrifter uten informasjonskapsel-bannere eller samtykkedialoger.
Å distribuere Shynet på din egen VPS betyr at besøksdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Du får rene, meningsfulle beregninger — økter, henvisere, lastetider og geografiske data — samtidig som du respekterer brukernes personvern og opprettholder fullt eierskap over analysene dine.
Viktige funksjoner i Shynet
Sporing uten informasjonskapsler
Samler inn analyser uten informasjonskapsler eller fingeravtrykk, eliminerer behovet for samtykkebannere og holder deg i samsvar med GDPR og CCPA.
Selvhostet dataeierskap
Alle besøksdata forblir på din VPS — ingen deling med tredjeparter, ingen datameglere, ingen plattformlåsing.
Lett innbyggingsskript
Et enkelt JavaScript-kodebit eller en 1x1 pikselsporer uten JS integreres med enhver nettside eller statisk nettstedsgenerator.
Administrasjon av flere nettsteder
Administrer analyser for flere nettsteder fra et enkelt dashbord, med tilgangskontroller per nettsted for team.
Sanntids øktdata
Se aktive økter, henvisningskilder, sideinnlastingstider og geografisk fordeling i sanntid.
Hvorfor kjøre Shynet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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