Shynet er en selvhostet nettanalytikkplattform designet for personvernbevisste nettstedseiere. I motsetning til kommersielle analyseverktøy, sporer Shynet besøkendes atferd uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller innsamling av personopplysninger, noe som gjør den fullt kompatibel med GDPR og lignende personvernforskrifter uten informasjonskapsel-bannere eller samtykkedialoger.

Å distribuere Shynet på din egen VPS betyr at besøksdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Du får rene, meningsfulle beregninger — økter, henvisere, lastetider og geografiske data — samtidig som du respekterer brukernes personvern og opprettholder fullt eierskap over analysene dine.