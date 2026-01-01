Plausible Analytics er et personvernfokusert alternativ med åpen kildekode til Google Analytics, som sporer essensielle nettstedsmålinger uten informasjonskapsler, innsamling av personopplysninger eller samtykkebannere. Sporingsskriptet veier under 1 KB, så det har praktisk talt ingen innvirkning på lastetider for sider, samtidig som det gir et rent dashbord med all trafikkinnsikten du trenger.

Selvhosting av Plausible på din VPS holder hver sidevisning og hendelseslogg på din infrastruktur uten tredjeparts tilgang. Denne malen kobler Plausible-applikasjonen med PostgreSQL for metadata og ClickHouse for høyytelses analysekjøringer, noe som gir deg et komplett, produksjonsklart oppsett som beholder data på ubestemt tid til en fast infrastrukturkostnad.