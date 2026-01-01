Installer Plausible Analytics med ett klikk.
Lettvektig webanalyseplattform uten informasjonskapsler, som er fullt GDPR-kompatibel og lagrer alle besøksdata på din egen server.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Plausible Analytics
Plausible Analytics er et personvernfokusert alternativ med åpen kildekode til Google Analytics, som sporer essensielle nettstedsmålinger uten informasjonskapsler, innsamling av personopplysninger eller samtykkebannere. Sporingsskriptet veier under 1 KB, så det har praktisk talt ingen innvirkning på lastetider for sider, samtidig som det gir et rent dashbord med all trafikkinnsikten du trenger.
Selvhosting av Plausible på din VPS holder hver sidevisning og hendelseslogg på din infrastruktur uten tredjeparts tilgang. Denne malen kobler Plausible-applikasjonen med PostgreSQL for metadata og ClickHouse for høyytelses analysekjøringer, noe som gir deg et komplett, produksjonsklart oppsett som beholder data på ubestemt tid til en fast infrastrukturkostnad.
Viktige funksjoner i Plausible Analytics
Informasjonskapselfri sporing
Måler trafikk uten informasjonskapsler eller vedvarende identifikatorer, slik at du ikke trenger et samtykkebanner og forblir kompatibel med GDPR og CCPA som standard.
Under 1 KB Skript
Sporingsskriptet er mindre enn de fleste bilder, og legger ikke til noen målbar forsinkelse i sidelastingen, samtidig som det fanger opp alle essensielle målinger.
Sanntidsdashbord
Se live besøkstall sammen med historiske trender, trafikkilder og toppsider i et enkelt, lettlest dashbord.
Mål- og hendelsessporing
Overvåk tilpassede konverteringer og hendelser — skjemainnsendinger, knappeklikk og utgående lenker — uten å skrive kompleks analysekode.
ClickHouse Analysemotor
ClickHouse kolonnebasert lagring muliggjør raske spørringer på tvers av millioner av sidevisninger, slik at dashbord lastes umiddelbart selv på nettsteder med mye trafikk.
Hvorfor kjøre Plausible Analytics på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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