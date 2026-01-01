Inkscape er den ledende åpen kildekode vektorgrafikkredigeringsprogrammet for å lage logoer, ikoner, illustrasjoner og tekniske diagrammer i SVG-format. Denne malen kjører den fullstendige Inkscape skrivebordsapplikasjonen via KasmVNC, noe som gjør den tilgjengelig fra enhver moderne nettleser uten å installere noe lokalt.

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