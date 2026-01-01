Installer Inkscape med ett-klikks installasjon.
Gratis og åpen kildekode vektorgrafikkredigeringsprogram tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser via et skybasert skrivebordsmiljø.
Velg en VPS-plan for Inkscape
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Inkscape
Inkscape er den ledende åpen kildekode vektorgrafikkredigeringsprogrammet for å lage logoer, ikoner, illustrasjoner og tekniske diagrammer i SVG-format. Denne malen kjører den fullstendige Inkscape skrivebordsapplikasjonen via KasmVNC, noe som gjør den tilgjengelig fra enhver moderne nettleser uten å installere noe lokalt.
Å hoste Inkscape på en VPS gir deg et vedvarende designarbeidsområde som følger deg på tvers av enheter. Dine egendefinerte utvidelser, paletter, maler og prosjektfiler er alltid tilgjengelige, og miljøet er sikret bak HTTPS med passordautentisering — ingen VPN eller skrivebordssynkronisering er nødvendig.
Viktige funksjoner i Inkscape
Nettlesertilgjengelig skrivebord
Den fullstendige Inkscape-applikasjonen kjører i nettleseren din via KasmVNC, noe som gir deg tilgang til designarbeidsområdet ditt fra hvilken som helst enhet.
SVG-innebygd redigering
Inkscape fungerer direkte med SVG-geometri, slik at illustrasjoner skalerer til enhver oppløsning uten kvalitetstap — ideelt for nett og trykk.
Avansert noderedigering
Verktøy for presis manipulering av Bezier-kurver og noder gir deg full kontroll over stier for detaljert illustrasjons- og ikonarbeid.
Utvidelser og Skripting
Hundrevis av innebygde og fellesskapsutvidelser muliggjør automatisering, tilpassede effekter og arbeidsflytintegrasjoner direkte i Inkscape.
Vedvarende arbeidsområde
Prosjektfiler, fonter, paletter og preferanser vedvarer på tvers av økter i et navngitt Docker-volum, og overlever container-omstarter og oppdateringer.
Hvorfor kjøre Inkscape på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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