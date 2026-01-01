Opptil 69 % rabatt for Redis

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

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Deploy Redis in one click installation.

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1 vCPU kjerne
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50 GB NVMe-diskplass
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Mest populÃ¦r
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
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Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
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Alle planer betales pÃ¥ forhÃ¥nd. MÃ¥nedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt pÃ¥ antall mÃ¥neder i planen din.

Hva du kan bygge med Redis

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams â€” making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

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Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Redis

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

Hvorfor kjÃ¸re Redis pÃ¥ Hostinger

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Start med ett klikk

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Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

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