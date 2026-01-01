Opptil 69 % rabatt for Datasette

Installer Datasette med ett klikk.

Åpen kildekode-verktøy for å utforske, publisere og dele SQLite-databaser som interaktive nettsteder og API-er.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Datasette med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Datasette

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Datasette

Datasette er et åpen kildekode-multiverktøy for å utforske og publisere data. Det tar SQLite-databasefiler og forvandler dem umiddelbart til interaktive, søkbare nettsteder med et innebygd JSON API – ingen back-end-programmering er nødvendig. Journalister, forskere og datateam bruker Datasette til å dele datasett offentlig, bygge datadrevne applikasjoner og prototype analyse-dashbord uten å måtte administrere kompleks infrastruktur.

Selv-hosting av Datasette på din egen VPS gir full kontroll over sensitive datasett, lar deg installere tilpassede plugins for visualisering og autentisering, og gir deg en permanent, delbar URL for hver spørring og tabellvisning dataene dine inneholder.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Datasette

Øyeblikkelig databepublisering

Slipp en hvilken som helst SQLite-databasefil inn i datavolumet, og Datasette serverer den umiddelbart som et nettsted man kan bla i og søke i.

Innebygd JSON API

Hver tabell, spørring og rad er automatisk tilgjengelig som et JSON API-endepunkt, noe som gjør det enkelt å bygge applikasjoner på toppen av dataene dine.

Kraftig SQL-utforsker

Kjør vilkårlige SQL-spørringer direkte i nettleseren med en interaktiv spørringsredigerer og formaterte resultatstabeller.

Plugin-økosystem

Utvid Datasette med over 100 fellesskapsplugins for diagrammer, kart, autentisering, fulltekstsøk og tilpassede eksportformater.

Fasettnavigering

Automatisk genererte fasetter og filtre lar brukere dykke ned i store datasett uten å skrive SQL.

Hvorfor kjøre Datasette på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Docker VPS-hosting du kan stole på

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