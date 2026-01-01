Datasette er et åpen kildekode-multiverktøy for å utforske og publisere data. Det tar SQLite-databasefiler og forvandler dem umiddelbart til interaktive, søkbare nettsteder med et innebygd JSON API – ingen back-end-programmering er nødvendig. Journalister, forskere og datateam bruker Datasette til å dele datasett offentlig, bygge datadrevne applikasjoner og prototype analyse-dashbord uten å måtte administrere kompleks infrastruktur.

Selv-hosting av Datasette på din egen VPS gir full kontroll over sensitive datasett, lar deg installere tilpassede plugins for visualisering og autentisering, og gir deg en permanent, delbar URL for hver spørring og tabellvisning dataene dine inneholder.