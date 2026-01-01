Installer Datasette med ett klikk.
Åpen kildekode-verktøy for å utforske, publisere og dele SQLite-databaser som interaktive nettsteder og API-er.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Datasette
Datasette er et åpen kildekode-multiverktøy for å utforske og publisere data. Det tar SQLite-databasefiler og forvandler dem umiddelbart til interaktive, søkbare nettsteder med et innebygd JSON API – ingen back-end-programmering er nødvendig. Journalister, forskere og datateam bruker Datasette til å dele datasett offentlig, bygge datadrevne applikasjoner og prototype analyse-dashbord uten å måtte administrere kompleks infrastruktur.
Selv-hosting av Datasette på din egen VPS gir full kontroll over sensitive datasett, lar deg installere tilpassede plugins for visualisering og autentisering, og gir deg en permanent, delbar URL for hver spørring og tabellvisning dataene dine inneholder.
Viktige funksjoner i Datasette
Øyeblikkelig databepublisering
Slipp en hvilken som helst SQLite-databasefil inn i datavolumet, og Datasette serverer den umiddelbart som et nettsted man kan bla i og søke i.
Innebygd JSON API
Hver tabell, spørring og rad er automatisk tilgjengelig som et JSON API-endepunkt, noe som gjør det enkelt å bygge applikasjoner på toppen av dataene dine.
Kraftig SQL-utforsker
Kjør vilkårlige SQL-spørringer direkte i nettleseren med en interaktiv spørringsredigerer og formaterte resultatstabeller.
Plugin-økosystem
Utvid Datasette med over 100 fellesskapsplugins for diagrammer, kart, autentisering, fulltekstsøk og tilpassede eksportformater.
Fasettnavigering
Automatisk genererte fasetter og filtre lar brukere dykke ned i store datasett uten å skrive SQL.
Hvorfor kjøre Datasette på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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