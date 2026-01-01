Installer LubeLogger med ett klikk installasjon.
Den ultimate selvhostede løsningen for kjøretøyvedlikehold og drivstoffsporing for å holde flåten din i topp stand.
Velg en VPS-plan for LubeLogger
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LubeLogger
LubeLogger er en dedikert administrasjonsplattform for bilentusiaster, flåteeiere og alle som ønsker å nøyaktig spore kjøretøyets helse. Ved å selv-hoste LubeLogger, oppretter du en privat, permanent oversikt over hvert oljeskift, reparasjon og drivstoffylling for hvert kjøretøy du eier – uten tredjeparts tilgang og uten abonnementsavgifter.
I motsetning til generiske regneark eller annonsestøttede mobilapper, tilbyr LubeLogger et spesialisert grensesnitt designet for nyansene ved bilvedlikehold, med kilometerbaserte påminnelser, drivstofføkonomianalyse og kvitteringslagring som holder hele flåten din organisert på ett sted.
Viktige funksjoner i LubeLogger
Sporing av servicehistorikk
Oppretthold en detaljert logg over hver reparasjons- og vedlikeholdsoppgave utført på kjøretøyene dine med datoer, kostnader og notater.
Analyser av drivstofføkonomi
Spor drivstofforbruket og kostnadene dine over tid med automatiske MPG-beregninger og utgiftsdiagrammer.
Dokumentlagring
Last opp og lagre digitale kopier av kvitteringer, registreringsdokumenter og forsikringskort for umiddelbar tilgang.
Smarte påminnelser
Motta varsler for kommende oljeskift, dekkrotasjoner og inspeksjoner basert på kjøretøyets kjørelengde eller tidsplan.
Hvorfor kjøre LubeLogger på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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