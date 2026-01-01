LubeLogger er en dedikert administrasjonsplattform for bilentusiaster, flåteeiere og alle som ønsker å nøyaktig spore kjøretøyets helse. Ved å selv-hoste LubeLogger, oppretter du en privat, permanent oversikt over hvert oljeskift, reparasjon og drivstoffylling for hvert kjøretøy du eier – uten tredjeparts tilgang og uten abonnementsavgifter.

I motsetning til generiske regneark eller annonsestøttede mobilapper, tilbyr LubeLogger et spesialisert grensesnitt designet for nyansene ved bilvedlikehold, med kilometerbaserte påminnelser, drivstofføkonomianalyse og kvitteringslagring som holder hele flåten din organisert på ett sted.