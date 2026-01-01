Installer Grimmory med ett klikk.
Selvhostet digital bibliotekbehandler for e-bøker, tegneserier og lydbøker med automatisk metadata og en innebygd leser.
Velg en VPS-plan for Grimmory
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Grimmory
Grimmory er et omfattende selvhostet verktøy for boksamlingsadministrasjon som forvandler spredte digitale filer til et vakkert organisert bibliotek. Den støtter e-bøker (EPUB, MOBI, AZW), PDF-er, tegneserier (CBZ, CBR) og lydbøker (M4B, MP3), og henter automatisk titler, omslag, beskrivelser og sjangere fra Google Books, Open Library og Amazon i det øyeblikket filer legges til.
Selvhosting på din VPS fjerner lagringskvoter, plattformlåsing og innholdsovervåking som er vanlig med kommersielle e-boktjenester. Hele biblioteket ditt — sammen med lesefremdrift, markeringer og flerbrukerkontoer — forblir på maskinvare du eier, tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser eller synkronisert til Kobo e-lesere via OPDS.
Viktige funksjoner i Grimmory
Automatisk metadataberikelse
Omslagsbilder, forfatterdetaljer, beskrivelser og sjangere hentes automatisk fra Google Bøker, Open Library og Amazon når bøker importeres.
Innebygd flerformatleser
Les EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- og CBR-filer direkte i nettleseren med tilpassbare temaer, skriftstørrelser og sporing av lesefremdrift.
Kobo & OPDS Sync
Synkroniser biblioteket ditt og leseposisjon til Kobo e-lesere og enhver OPDS-kompatibel app for sømløs frakoblet lesing på dedikerte enheter.
BookDrop Autoimport
Slipp nye filer inn i en overvåket mappe, og Grimmory importerer dem automatisk — ingen manuelle opplastinger eller metadataregistrering er nødvendig.
Flerbrukerstøtte
Opprett individuelle kontoer med separate lesehistorikker og tillatelsesnivåer, noe som gjør Grimmory ideelt for familier og lesegrupper som deler ett bibliotek.
Hvorfor kjøre Grimmory på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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