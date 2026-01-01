Grimmory er et omfattende selvhostet verktøy for boksamlingsadministrasjon som forvandler spredte digitale filer til et vakkert organisert bibliotek. Den støtter e-bøker (EPUB, MOBI, AZW), PDF-er, tegneserier (CBZ, CBR) og lydbøker (M4B, MP3), og henter automatisk titler, omslag, beskrivelser og sjangere fra Google Books, Open Library og Amazon i det øyeblikket filer legges til.

Selvhosting på din VPS fjerner lagringskvoter, plattformlåsing og innholdsovervåking som er vanlig med kommersielle e-boktjenester. Hele biblioteket ditt — sammen med lesefremdrift, markeringer og flerbrukerkontoer — forblir på maskinvare du eier, tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser eller synkronisert til Kobo e-lesere via OPDS.