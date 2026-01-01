Installer Shlink med ett klikk.
Selvhostet lenkeforkorter med merkede korte lenker, klikkanalyse, QR-koder og et komplett REST API.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shlink
Shlink er en kraftig åpen kildekode URL-forkortelsestjeneste som gir deg fullt eierskap over din lenkeinfrastruktur. I motsetning til kommersielle tjenester som pålegger merkevarebygging, prisnivåer eller krav til datadeling, lar Shlink deg opprette merkevaretilpassede korte lenker på ditt eget domene uten tredjepartsavhengighet.
Selv-hosting av Shlink på din VPS betyr at dine klikkdata, analyser og lenkekonfigurasjoner forblir fullstendig under din kontroll. Med over 4 600 GitHub-stjerner er Shlink et velprøvd, aktivt vedlikeholdt prosjekt som er betrodd av bedrifter, innholdsskapere og utviklere som trenger pålitelig URL-forkorting uten leverandørlås.
Viktige funksjoner i Shlink
Merkede korte lenker
Opprett korte lenker på ditt eget tilpassede domene, og hold merkevaren din konsekvent på tvers av alt delt innhold.
Klikkanalyse
Spor detaljert klikkstatistikk inkludert geografisk plassering, enhetstype og henvisningsdata for hver kort lenke.
QR-kode generering
Generer automatisk QR-koder for enhver kort lenke, klar for trykt materiell, presentasjoner og offline-kampanjer.
REST API-tilgang
Opprett og administrer lenker programmatisk via et fullt REST API, som muliggjør integrasjon med dine eksisterende verktøy og arbeidsflyter.
Lenkeutløp og sikkerhet
Angi utløpsdatoer og passordbeskytt sensitive lenker for å kontrollere tilgang og håndheve tidsbegrenset deling.
Hvorfor kjøre Shlink på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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