Shlink er en kraftig åpen kildekode URL-forkortelsestjeneste som gir deg fullt eierskap over din lenkeinfrastruktur. I motsetning til kommersielle tjenester som pålegger merkevarebygging, prisnivåer eller krav til datadeling, lar Shlink deg opprette merkevaretilpassede korte lenker på ditt eget domene uten tredjepartsavhengighet.

Selv-hosting av Shlink på din VPS betyr at dine klikkdata, analyser og lenkekonfigurasjoner forblir fullstendig under din kontroll. Med over 4 600 GitHub-stjerner er Shlink et velprøvd, aktivt vedlikeholdt prosjekt som er betrodd av bedrifter, innholdsskapere og utviklere som trenger pålitelig URL-forkorting uten leverandørlås.