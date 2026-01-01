XWiki er en åpen kildekode-wiki-plattform for bedrifter som går utover statisk dokumentasjon. Dens strukturerte sidemodell organiserer innhold i hierarkiske områder og sider, mens en innebygd skriptmotor lar team bygge dynamiske dashbord og tilpassede intranettapplikasjoner direkte på wiki-sider. Med over 900 utvidelser og en innebygd App Within Minutes-veiviser kan team gjøre XWiki om til en skreddersydd kunnskapsbase, saksporer eller prosjektarbeidsområde uten å starte fra bunnen av.

Å drifte XWiki selv på din egen VPS holder all dokumentasjon, interne prosesser og bedriftskunnskap under din direkte kontroll – ingen brukerbaserte avgifter, ingen leverandørlåsing og ingen data som forlater infrastrukturen din. Denne malen kobler XWiki med en PostgreSQL-database for pålitelig, produksjonsklar lagring.