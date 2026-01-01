Installer XWiki med ett klikk.
Kraftig åpen kildekode-wiki-plattform for teamkunnskapsstyring, dokumentasjon og samarbeidsområder.
Velg en VPS-plan for XWiki
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med XWiki
XWiki er en åpen kildekode-wiki-plattform for bedrifter som går utover statisk dokumentasjon. Dens strukturerte sidemodell organiserer innhold i hierarkiske områder og sider, mens en innebygd skriptmotor lar team bygge dynamiske dashbord og tilpassede intranettapplikasjoner direkte på wiki-sider. Med over 900 utvidelser og en innebygd App Within Minutes-veiviser kan team gjøre XWiki om til en skreddersydd kunnskapsbase, saksporer eller prosjektarbeidsområde uten å starte fra bunnen av.
Å drifte XWiki selv på din egen VPS holder all dokumentasjon, interne prosesser og bedriftskunnskap under din direkte kontroll – ingen brukerbaserte avgifter, ingen leverandørlåsing og ingen data som forlater infrastrukturen din. Denne malen kobler XWiki med en PostgreSQL-database for pålitelig, produksjonsklar lagring.
Viktige funksjoner i XWiki
Strukturert sidemodell
Organiser innhold i hierarkiske områder og sider med foreldre-barn-forhold, for å holde store kunnskapsbaser navigerbare og konsistente.
Innebygget appbygger
Opprett tilpassede dataapplikasjoner på toppen av wikisider ved hjelp av veiviseren App Within Minutes — ingen eksterne rammeverk eller koding er nødvendig.
900+ utvidelser
Utvid XWiki med et bibliotek av over 900 fellesskapsutvidelser som dekker kalendere, diagrammer, oppgavebehandling og LDAP-autentisering.
Skriptmotor
Skriv Velocity-, Groovy- eller Python-skript inne i wikisider for å bygge dynamisk innhold, dashbord og automatiserte rapporter.
Fulltekstsøk
Innebygd Solr indekserer alt sideinnhold og vedlegg, og leverer relevante resultater på tvers av selv store kunnskapsbaser øyeblikkelig.
Revisjonshistorikk
Hver redigering versjoneres automatisk med en fullstendig diff-visning og ett-klikks gjenoppretting for å gjenopprette enhver tidligere versjon av en hvilken som helst side.
Hvorfor kjøre XWiki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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