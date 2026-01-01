Pgweb er en moderne, kryssplattform PostgreSQL databaseutforsker bygget med Go og distribuert som en enkelt binærfil uten eksterne avhengigheter. Den tilbyr et rent nettbasert grensesnitt for å bla gjennom skjemaer, kjøre tilpassede SQL-spørringer og eksportere data — uten kompleksiteten til tradisjonelle databaseadministrasjonspakker.

Ved å distribuere Pgweb på din VPS gir hele teamet ditt en sentralisert, alltid tilgjengelig databaseutforsker sikret bak HTTP grunnleggende autentisering. Den kjører sammen med dine PostgreSQL-instanser på et privat nettverk, og gir sikker ad-hoc spørringstilgang uten å eksponere rå databaselegitimasjon for utviklere.