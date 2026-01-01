Installer Pgweb med ett klikk.
Lettvektig nettbasert PostgreSQL-nettleser uten avhengigheter for umiddelbar databaseutforskning fra enhver moderne nettleser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Pgweb
Pgweb er en moderne, kryssplattform PostgreSQL databaseutforsker bygget med Go og distribuert som en enkelt binærfil uten eksterne avhengigheter. Den tilbyr et rent nettbasert grensesnitt for å bla gjennom skjemaer, kjøre tilpassede SQL-spørringer og eksportere data — uten kompleksiteten til tradisjonelle databaseadministrasjonspakker.
Ved å distribuere Pgweb på din VPS gir hele teamet ditt en sentralisert, alltid tilgjengelig databaseutforsker sikret bak HTTP grunnleggende autentisering. Den kjører sammen med dine PostgreSQL-instanser på et privat nettverk, og gir sikker ad-hoc spørringstilgang uten å eksponere rå databaselegitimasjon for utviklere.
Viktige funksjoner i Pgweb
Ingen avhengigheter
Enkel binær distribusjon betyr at du kan begynne å bla gjennom PostgreSQL-databaser på sekunder uten kjøretidsbiblioteker eller systempakker som kreves.
Flersesjonsstøtte
Koble til og bytt mellom flere PostgreSQL-databaser samtidig, noe som gjør det enkelt å sammenligne data på tvers av miljøer.
Dataeksport
Eksporter tabell- og spørringsresultater direkte til CSV, JSON eller XML for analyse i regneark og verktøy for forretningsanalyse.
Tilkoblinger for SSH-tunneler
Koble sikkert til eksterne databaser over SSH-tunneler uten å eksponere PostgreSQL-porter offentlig eller endre brannmurregler.
Spørringshistorikk
Sporer automatisk tidligere utførte kommandoer slik at du raskt kan hente frem og gjenbruke komplekse spørringer uten å skrive dem inn på nytt.
Hvorfor kjøre Pgweb på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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