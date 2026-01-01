Opptil 69 % rabatt for SiYuan

Deploy SiYuan in one click installation.

Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.

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AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Deploy SiYuan in one click installation.

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68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
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4 TB bÃ¥ndbredde
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kr258,99
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
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8 TB bÃ¥ndbredde
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Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
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200 GB NVMe-diskplass
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB bÃ¥ndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦r
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB bÃ¥ndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 Ã¥r
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 Ã¥r

Alle planer betales pÃ¥ forhÃ¥nd. MÃ¥nedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt pÃ¥ antall mÃ¥neder i planen din.

Hva du kan bygge med SiYuan

SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.

Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i SiYuan

Block-Level Editing

Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.

Two-Way Linking

Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.

Spaced Repetition

Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.

SQL Query Embedding

Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.

Plugin Marketplace

Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.

Hvorfor kjÃ¸re SiYuan pÃ¥ Hostinger

Start med ett klikk

FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nÃ¦r mÃ¥lgruppen din for Ã¥ Ã¸ke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og SÃ¸r-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole pÃ¥

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