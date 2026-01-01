Installer Trino med ett klikk-installasjon.
Rask distribuert SQL-spørringsmotor for å kjøre føderert analyse på tvers av datasjøer, datavarehus og operasjonelle databaser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Trino
Trino er en høyytelses distribuert SQL-spørringsmotor som opprinnelig ble utviklet hos Facebook som Presto og nå vedlikeholdes av Trino Software Foundation. Den lar analytikere og ingeniører kjøre interaktive ANSI SQL-spørringer på tvers av heterogene datakilder — objektlagring, relasjonsdatabaser, meldingsmeglere og søkeindekser — og sammenføye og aggregere dem som om de levde i et enkelt datavarehus, uten ETL eller dataflytting.
Selvhosting av Trino på din VPS gir datateam et føderert spørringslag de har full kontroll over, uten kostnader per spørring og uten leverandørlåsning. Det medfølgende web-grensesnittet viser kjørende spørringer, utnyttelse av arbeidere og utførelsesplaner, slik at operatører kan feilsøke ytelse og justere klyngeressurser direkte fra nettleseren.
Viktige funksjoner i Trino
Fødererte SQL-spørringer
Koble til dusinvis av datakilder via pluggbare koblinger og slå dem sammen i en enkelt ANSI SQL-setning uten mellomlagring eller ETL.
Massivt parallell motor
Vektorisert minneintern utførelse og adaptiv spørringsplanlegging leverer interaktiv responstid på datainnsjøer og datavarehus i terabyte-skala.
Omfattende koblingskatalog
Offisielle koblinger for Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra og mer.
Innebygd nettkonsoll
Nettleserbasert brukergrensesnitt viser kjørende og fullførte spørringer, arbeiderhelse, trinnnivåmålinger og utførelsesplaner for rask ytelsesfeilsøking.
ANSI SQL med utvidelser
Full standard SQL med vindusfunksjoner, laterale koblinger, arrayer, mappinger, JSON, geospatiale typer og brukerdefinerte funksjoner.
JDBC, ODBC og Python
Drop-in-drivere og klienter kobler til BI-verktøy som Tableau, Superset og Metabase, samt data science-notatbøker og ETL-pipelines.
Hvorfor kjøre Trino på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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