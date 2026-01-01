Trino er en høyytelses distribuert SQL-spørringsmotor som opprinnelig ble utviklet hos Facebook som Presto og nå vedlikeholdes av Trino Software Foundation. Den lar analytikere og ingeniører kjøre interaktive ANSI SQL-spørringer på tvers av heterogene datakilder — objektlagring, relasjonsdatabaser, meldingsmeglere og søkeindekser — og sammenføye og aggregere dem som om de levde i et enkelt datavarehus, uten ETL eller dataflytting.

Selvhosting av Trino på din VPS gir datateam et føderert spørringslag de har full kontroll over, uten kostnader per spørring og uten leverandørlåsning. Det medfølgende web-grensesnittet viser kjørende spørringer, utnyttelse av arbeidere og utførelsesplaner, slik at operatører kan feilsøke ytelse og justere klyngeressurser direkte fra nettleseren.