Opptil 69 % rabatt for Trino

Installer Trino med ett klikk-installasjon.

Rask distribuert SQL-spørringsmotor for å kjøre føderert analyse på tvers av datasjøer, datavarehus og operasjonelle databaser.

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AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Trino med ett klikk-installasjon.

Velg en VPS-plan for Trino

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Trino

Trino er en høyytelses distribuert SQL-spørringsmotor som opprinnelig ble utviklet hos Facebook som Presto og nå vedlikeholdes av Trino Software Foundation. Den lar analytikere og ingeniører kjøre interaktive ANSI SQL-spørringer på tvers av heterogene datakilder — objektlagring, relasjonsdatabaser, meldingsmeglere og søkeindekser — og sammenføye og aggregere dem som om de levde i et enkelt datavarehus, uten ETL eller dataflytting.

Selvhosting av Trino på din VPS gir datateam et føderert spørringslag de har full kontroll over, uten kostnader per spørring og uten leverandørlåsning. Det medfølgende web-grensesnittet viser kjørende spørringer, utnyttelse av arbeidere og utførelsesplaner, slik at operatører kan feilsøke ytelse og justere klyngeressurser direkte fra nettleseren.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Trino

Fødererte SQL-spørringer

Koble til dusinvis av datakilder via pluggbare koblinger og slå dem sammen i en enkelt ANSI SQL-setning uten mellomlagring eller ETL.

Massivt parallell motor

Vektorisert minneintern utførelse og adaptiv spørringsplanlegging leverer interaktiv responstid på datainnsjøer og datavarehus i terabyte-skala.

Omfattende koblingskatalog

Offisielle koblinger for Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra og mer.

Innebygd nettkonsoll

Nettleserbasert brukergrensesnitt viser kjørende og fullførte spørringer, arbeiderhelse, trinnnivåmålinger og utførelsesplaner for rask ytelsesfeilsøking.

ANSI SQL med utvidelser

Full standard SQL med vindusfunksjoner, laterale koblinger, arrayer, mappinger, JSON, geospatiale typer og brukerdefinerte funksjoner.

JDBC, ODBC og Python

Drop-in-drivere og klienter kobler til BI-verktøy som Tableau, Superset og Metabase, samt data science-notatbøker og ETL-pipelines.

Hvorfor kjøre Trino på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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