Linkwarden er en selvhostet bokmerkebehandler som løser lenkeråte ved automatisk å arkivere fullstendige øyeblikksbilder av sider — inkludert bilder og formatering — i det øyeblikket du lagrer en lenke. Bokmerkene dine forblir lesbare år senere uavhengig av hva som skjer med den originale URL-en. Samlinger, tagger, uthevinger og merknader lar deg bygge strukturerte kunnskapsbaser i stedet for flate lister med lenker.

Selvhosting av Linkwarden gir deg ubegrenset arkivering kun begrenset av din VPS-lagring, fullstendig personvern over nettlesermønstrene dine og ingen risiko for å miste år med kuraterte bokmerker på grunn av at en skytjeneste legges ned eller endrer prismodell.