Installer Linkwarden med ett-klikks installasjon.
Samarbeidende bokmerkebehandler som arkiverer fullstendige nettsideøyeblikksbilder slik at lagrede lenker aldri forsvinner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Linkwarden
Linkwarden er en selvhostet bokmerkebehandler som løser lenkeråte ved automatisk å arkivere fullstendige øyeblikksbilder av sider — inkludert bilder og formatering — i det øyeblikket du lagrer en lenke. Bokmerkene dine forblir lesbare år senere uavhengig av hva som skjer med den originale URL-en. Samlinger, tagger, uthevinger og merknader lar deg bygge strukturerte kunnskapsbaser i stedet for flate lister med lenker.
Selvhosting av Linkwarden gir deg ubegrenset arkivering kun begrenset av din VPS-lagring, fullstendig personvern over nettlesermønstrene dine og ingen risiko for å miste år med kuraterte bokmerker på grunn av at en skytjeneste legges ned eller endrer prismodell.
Viktige funksjoner i Linkwarden
Heldekkende arkivering
Tar automatisk komplette øyeblikksbilder av nettsider med bilder, slik at bokmerket innhold bevares selv når originale nettsteder går offline.
Samlinger og Tagger
Organiser bokmerker i navngitte samlinger med egendefinerte tagger og merknader for strukturerte, søkbare kunnskapsbaser.
Flerbrukersamarbeid
Del samlinger med teammedlemmer og kontroller tilgang med tillatelser per bruker for teamforskning og kunnskapsdeling.
Fulltekstsøk
Søk i arkivert sideinnhold, titler, beskrivelser og merknader for å finne hva som helst i samlingen din umiddelbart.
Nettleserutvidelser
Lagre sider direkte fra Chrome eller Firefox med ett klikk, der utvidelsen fanger opp innhold før det forsvinner.
Hvorfor kjøre Linkwarden på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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