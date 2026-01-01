imgproxy er en frittstående server med høy ytelse for umiddelbar bildebehandling. I stedet for å skrive kode for bildebehandling i applikasjonen din eller betale SaaS-avgifter per transformasjon, distribuerer du imgproxy én gang og transformerer bilder via URL-parametere. Endre størrelse, beskjær, konverter, vannmerk og optimaliser bilder ved å lage en URL – ingen endringer i bildelagringen eller leveringspipelinen din er nødvendig.

Bygget på libvips, behandler imgproxy bilder betydelig raskere enn ImageMagick med lavere minnebruk. Den støtter JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF og mer, med automatisk formatvalg for det beste forholdet mellom kvalitet og størrelse. Selv-hosting gir deg ubegrensede bildetransformasjoner til en fast VPS-kostnad uten pris per forespørsel.