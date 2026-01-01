Installer imgproxy med ett klikk.
Rask og sikker bildebehandlingsserver i sanntid som endrer størrelse på, konverterer og optimaliserer bilder via enkle URL-baserte forespørsler.
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Hva du kan bygge med imgproxy
imgproxy er en frittstående server med høy ytelse for umiddelbar bildebehandling. I stedet for å skrive kode for bildebehandling i applikasjonen din eller betale SaaS-avgifter per transformasjon, distribuerer du imgproxy én gang og transformerer bilder via URL-parametere. Endre størrelse, beskjær, konverter, vannmerk og optimaliser bilder ved å lage en URL – ingen endringer i bildelagringen eller leveringspipelinen din er nødvendig.
Bygget på libvips, behandler imgproxy bilder betydelig raskere enn ImageMagick med lavere minnebruk. Den støtter JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF og mer, med automatisk formatvalg for det beste forholdet mellom kvalitet og størrelse. Selv-hosting gir deg ubegrensede bildetransformasjoner til en fast VPS-kostnad uten pris per forespørsel.
Viktige funksjoner i imgproxy
URL-basert behandling
Transformer bilder ved å lage en URL — ingen kodeendringer, ingen omarbeiding av bilde-pipeline og ingen SDK-er å installere i applikasjonen din.
Formatkonvertering
Lever automatisk WebP eller AVIF til nettlesere som støtter dem, med tilbakefall til JPEG eller PNG for eldre klienter.
Støtte for skylagring
Hent kildebilder direkte fra S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, eller en hvilken som helst HTTP-URL uten å kopiere filer til serveren.
Beskyttelse mot bildebomber
Innebygde begrensninger på kildeoppløsning og filstørrelse forhindrer dekompresjonsangrep som kan tømme serverminnet.
URL-signering
Kryptografiske URL-signaturer forhindrer uautorisert bruk av din imgproxy-instans som en generell offentlig bildeproxy.
Hvorfor kjøre imgproxy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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