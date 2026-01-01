Opptil 69 % rabatt for imgproxy

Installer imgproxy med ett klikk.

Rask og sikker bildebehandlingsserver i sanntid som endrer størrelse på, konverterer og optimaliserer bilder via enkle URL-baserte forespørsler.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer imgproxy med ett klikk.

Velg en VPS-plan for imgproxy

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med imgproxy

imgproxy er en frittstående server med høy ytelse for umiddelbar bildebehandling. I stedet for å skrive kode for bildebehandling i applikasjonen din eller betale SaaS-avgifter per transformasjon, distribuerer du imgproxy én gang og transformerer bilder via URL-parametere. Endre størrelse, beskjær, konverter, vannmerk og optimaliser bilder ved å lage en URL – ingen endringer i bildelagringen eller leveringspipelinen din er nødvendig.

Bygget på libvips, behandler imgproxy bilder betydelig raskere enn ImageMagick med lavere minnebruk. Den støtter JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF og mer, med automatisk formatvalg for det beste forholdet mellom kvalitet og størrelse. Selv-hosting gir deg ubegrensede bildetransformasjoner til en fast VPS-kostnad uten pris per forespørsel.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i imgproxy

URL-basert behandling

Transformer bilder ved å lage en URL — ingen kodeendringer, ingen omarbeiding av bilde-pipeline og ingen SDK-er å installere i applikasjonen din.

Formatkonvertering

Lever automatisk WebP eller AVIF til nettlesere som støtter dem, med tilbakefall til JPEG eller PNG for eldre klienter.

Støtte for skylagring

Hent kildebilder direkte fra S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, eller en hvilken som helst HTTP-URL uten å kopiere filer til serveren.

Beskyttelse mot bildebomber

Innebygde begrensninger på kildeoppløsning og filstørrelse forhindrer dekompresjonsangrep som kan tømme serverminnet.

URL-signering

Kryptografiske URL-signaturer forhindrer uautorisert bruk av din imgproxy-instans som en generell offentlig bildeproxy.

Hvorfor kjøre imgproxy på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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