Installer Filbehandler med ett klikk-installasjon.
Lettvektig nettbasert filbehandler for å bla gjennom, laste opp og administrere serverfiler direkte fra nettleseren din.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med File Browser
File Browser er en lettvektig, åpen kildekode-nettbasert filbehandler som gjør om enhver katalog på serveren din til et fullverdig filbehandlingsgrensesnitt tilgjengelig fra enhver nettleser. Den støtter flere brukere med konfigurerbare tillatelser, fildeling via offentlige lenker, dra-og-slipp-opplastinger og en innebygd kodeeditor – alt uten å kreve SSH- eller FTP-klienter.
Selvhosting av File Browser på din VPS holder filer private og under din kontroll, lar deg trygt gi teammedlemmer eller klienter tilgang til spesifikke kataloger uten å avsløre serverlegitimasjon, og krever minimale ressurser slik at den kjører komfortabelt sammen med dine andre applikasjoner.
Viktige funksjoner i File Browser
Flerbrukertillatelser
Opprett brukerkontoer med detaljert katalogtilgang og rollebaserte tillatelser, slik at hver person kun ser og endrer filene de trenger.
Opplastinger med dra og slipp
Last opp enkeltfiler, flere filer eller hele mapper direkte fra nettleseren med sanntids fremdriftssporing — ingen FTP-klient nødvendig.
Innebygd kodeditor
Rediger konfigurasjonsfiler, skript og tekstfiler direkte i nettleseren uten å bytte til en separat SSH-økt eller tekstredigerer.
Offentlige delingslenker
Generer delbare nedlastingslenker for filer eller mapper, slik at du kan sende innhold til eksterne mottakere uten å gi dem tilgang til serveren.
Arkivadministrasjon
Opprett og pakk ut ZIP- og TAR-arkiver direkte via webgrensesnittet, noe som forenkler masseoverføringer og fil-sikkerhetskopiering.
Hvorfor kjøre File Browser på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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