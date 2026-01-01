File Browser er en lettvektig, åpen kildekode-nettbasert filbehandler som gjør om enhver katalog på serveren din til et fullverdig filbehandlingsgrensesnitt tilgjengelig fra enhver nettleser. Den støtter flere brukere med konfigurerbare tillatelser, fildeling via offentlige lenker, dra-og-slipp-opplastinger og en innebygd kodeeditor – alt uten å kreve SSH- eller FTP-klienter.

Selvhosting av File Browser på din VPS holder filer private og under din kontroll, lar deg trygt gi teammedlemmer eller klienter tilgang til spesifikke kataloger uten å avsløre serverlegitimasjon, og krever minimale ressurser slik at den kjører komfortabelt sammen med dine andre applikasjoner.