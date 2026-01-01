Opptil 69 % rabatt for OpenObserve

Installer OpenObserve med ett klikk.

Enhetlig observasjonsplattform for logger, metrikker, spor og dashbord — et kostnadseffektivt, selvhostet alternativ til Datadog og Splunk.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer OpenObserve med ett klikk.

Velg en VPS-plan for OpenObserve

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med OpenObserve

OpenObserve (O2) er en skybasert observabilitetsplattform bygget i Rust som forener loggstyring, metrikkovervåking, distribuert sporing og overvåking av reelle brukere i en enkelt, lettvekts distribusjon. Ved å bruke Parquet kolonnebasert lagring med innebygd S3-støtte, leverer den lagringskostnader som er opptil 140 ganger lavere enn Elasticsearch samtidig som den tilbyr sammenlignbar eller bedre spørringsytelse.

I motsetning til observabilitetsstabler med flere komponenter som krever separate verktøy for logger, metrikker og sporing, leveres OpenObserve som en enkelt binærfil med en innebygd database. Selvhosting på en VPS gir ingeniør- og driftsteam full kontroll over telemetridataene sine — ingen lisensiering per bruker, ingen avgifter for dataoverføring ut, og ingen tredjeparts tilgang til sensitive infrastrukturmetrikker, feillogger eller brukerøktdata.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i OpenObserve

Enhetlig observerbarhet

Logger, målinger, distribuerte spor og overvåking av ekte brukere alt på én plattform — du trenger ikke å sy sammen separate verktøy eller vedlikeholde flere integrasjoner.

Parquet-lagring

Kolonnebasert Parquet-format med S3-native lagring reduserer datalagringskostnadene med opptil 140 ganger sammenlignet med Elasticsearch, noe som gjør observerbarhet i petabyte-skala økonomisk levedyktig.

OpenTelemetry Native

Tar inn data via OpenTelemetry-standarden, uten krav til leverandørspesifikke agenter eller proprietære SDK-er for logger, målinger eller sporinger.

SQL og PromQL-spørringer

Spør etter logger og spor med SQL og metrikker med PromQL – kjente språk som eliminerer behovet for å lære en proprietær spørresyntaks.

Innebygde dashbord

Ferdigbygde dashbordmaler og en visuell dashbordbygger gir umiddelbar innsikt i infrastruktur, applikasjonsytelse og feilrater.

Hvorfor kjøre OpenObserve på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

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