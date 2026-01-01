OpenObserve (O2) er en skybasert observabilitetsplattform bygget i Rust som forener loggstyring, metrikkovervåking, distribuert sporing og overvåking av reelle brukere i en enkelt, lettvekts distribusjon. Ved å bruke Parquet kolonnebasert lagring med innebygd S3-støtte, leverer den lagringskostnader som er opptil 140 ganger lavere enn Elasticsearch samtidig som den tilbyr sammenlignbar eller bedre spørringsytelse.

I motsetning til observabilitetsstabler med flere komponenter som krever separate verktøy for logger, metrikker og sporing, leveres OpenObserve som en enkelt binærfil med en innebygd database. Selvhosting på en VPS gir ingeniør- og driftsteam full kontroll over telemetridataene sine — ingen lisensiering per bruker, ingen avgifter for dataoverføring ut, og ingen tredjeparts tilgang til sensitive infrastrukturmetrikker, feillogger eller brukerøktdata.