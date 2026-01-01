Installer OpenObserve med ett klikk.
Enhetlig observasjonsplattform for logger, metrikker, spor og dashbord — et kostnadseffektivt, selvhostet alternativ til Datadog og Splunk.
Velg en VPS-plan for OpenObserve
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenObserve
OpenObserve (O2) er en skybasert observabilitetsplattform bygget i Rust som forener loggstyring, metrikkovervåking, distribuert sporing og overvåking av reelle brukere i en enkelt, lettvekts distribusjon. Ved å bruke Parquet kolonnebasert lagring med innebygd S3-støtte, leverer den lagringskostnader som er opptil 140 ganger lavere enn Elasticsearch samtidig som den tilbyr sammenlignbar eller bedre spørringsytelse.
I motsetning til observabilitetsstabler med flere komponenter som krever separate verktøy for logger, metrikker og sporing, leveres OpenObserve som en enkelt binærfil med en innebygd database. Selvhosting på en VPS gir ingeniør- og driftsteam full kontroll over telemetridataene sine — ingen lisensiering per bruker, ingen avgifter for dataoverføring ut, og ingen tredjeparts tilgang til sensitive infrastrukturmetrikker, feillogger eller brukerøktdata.
Viktige funksjoner i OpenObserve
Enhetlig observerbarhet
Logger, målinger, distribuerte spor og overvåking av ekte brukere alt på én plattform — du trenger ikke å sy sammen separate verktøy eller vedlikeholde flere integrasjoner.
Parquet-lagring
Kolonnebasert Parquet-format med S3-native lagring reduserer datalagringskostnadene med opptil 140 ganger sammenlignet med Elasticsearch, noe som gjør observerbarhet i petabyte-skala økonomisk levedyktig.
OpenTelemetry Native
Tar inn data via OpenTelemetry-standarden, uten krav til leverandørspesifikke agenter eller proprietære SDK-er for logger, målinger eller sporinger.
SQL og PromQL-spørringer
Spør etter logger og spor med SQL og metrikker med PromQL – kjente språk som eliminerer behovet for å lære en proprietær spørresyntaks.
Innebygde dashbord
Ferdigbygde dashbordmaler og en visuell dashbordbygger gir umiddelbar innsikt i infrastruktur, applikasjonsytelse og feilrater.
Hvorfor kjøre OpenObserve på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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