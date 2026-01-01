Checkcle er en full-stack overvåkingsplattform som gir DevOps-team og systemadministratorer samlet oversikt over nettsteder, API-er, servere og SSL-sertifikater fra et enkelt selvhostet dashbord. Den overvåker HTTP-, TCP-, DNS- og ping-endepunkter sammen med Linux- og Windows-servermålinger — CPU, RAM, disk og nettverk — alt i sanntid.

I motsetning til SaaS-overvåkingsverktøy som tar betalt per monitor eller per bruker, betyr selvhosting av Checkcle på din egen VPS ubegrenset antall monitorer, fullt dataeierskap og ingen tilbakevendende avgifter. Offentlige statussider og flerkanalsvarsling via Telegram, Slack, Discord, e-post og Matrix holder teamet og brukerne dine informert når hendelser oppstår.