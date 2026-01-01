Installer Restreamer med ett klikk.
Åpen kildekode-server for direktestrømming som tar imot video fra hvilken som helst kilde og sender samtidig til YouTube, Twitch og tilpassede RTMP-endepunkter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Restreamer
Restreamer er en åpen kildekode live strømmeserver utviklet av datarhei som tilbyr strømmefunksjonalitet i bedriftsklasse via et tilgjengelig webgrensesnitt. Den tar inn video fra webkameraer, IP-kameraer og direktestrømmer, konverterer mellom RTMP-, HLS-, SRT- og WebRTC-protokoller, og distribuerer samtidig til flere plattformer — YouTube, Twitch, Facebook Live eller en hvilken som helst tilpasset RTMP-destinasjon — fra en enkelt kilde.
Selv-hosting av Restreamer eliminerer de månedlige avgiftene for kommersielle multi-strømmetjenester og holder videostrømmer helt unna tredjepartsplattformer, noe som er viktig for konfidensielle sendinger som intern opplæring, private arrangementer eller kunngjøringer før lansering. Dedikert VPS-båndbredde sikrer stabile bitrate og konsistent strømmekvalitet som delte hostingmiljøer ikke kan garantere.
Viktige funksjoner i Restreamer
Multiplattform-strømming
Send en enkelt videokilde til YouTube, Twitch, Facebook Live og tilpassede RTMP-endepunkter samtidig uten å kjøre flere koderinstanser.
Protokollkonvertering
Godta RTMP, SRT eller andre inntaksformater og send ut HLS, WebRTC eller RTMP slik at enhver seer-enhet eller plattform kan motta strømmen din.
Automatisk gjenoppkobling
Håndterer nettverksbrudd og kildeavbrudd uten manuell inngripen, og holder sendinger i gang gjennom forbigående feil.
Web-basert administrasjon
Konfigurer kilder, destinasjoner og kodingsinnstillinger via et nettlesergrensesnitt uten kommandolinjekunnskap eller kompleks oppsett av strømmeprogramvare.
Strømmeopptak
Arkiver direktesendinger direkte til permanent lagring for avspilling etter arrangementet, arkivering i henhold til regelverk, eller gjenbruk av innhold uten ekstra tjenester.
Hvorfor kjøre Restreamer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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