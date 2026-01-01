Restreamer er en åpen kildekode live strømmeserver utviklet av datarhei som tilbyr strømmefunksjonalitet i bedriftsklasse via et tilgjengelig webgrensesnitt. Den tar inn video fra webkameraer, IP-kameraer og direktestrømmer, konverterer mellom RTMP-, HLS-, SRT- og WebRTC-protokoller, og distribuerer samtidig til flere plattformer — YouTube, Twitch, Facebook Live eller en hvilken som helst tilpasset RTMP-destinasjon — fra en enkelt kilde.

Selv-hosting av Restreamer eliminerer de månedlige avgiftene for kommersielle multi-strømmetjenester og holder videostrømmer helt unna tredjepartsplattformer, noe som er viktig for konfidensielle sendinger som intern opplæring, private arrangementer eller kunngjøringer før lansering. Dedikert VPS-båndbredde sikrer stabile bitrate og konsistent strømmekvalitet som delte hostingmiljøer ikke kan garantere.