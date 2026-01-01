Komga er en medieserver med åpen kildekode, spesialbygd for tegneserier, manga, BD-er, magasiner og e-bøker. Den skanner biblioteket ditt med CBZ, CBR, EPUB, PDF og andre arkivformater, trekker ut metadata, genererer miniatyrbilder og eksponerer alt gjennom en rask nettleser pluss OPDS, Kobo Sync og KOReader Sync-feeder for native apper og e-blekk-enheter.

Selvhosting av Komga på din VPS gjør enhver mappe med tegneserie- og manga-filer om til et privat, mobilvennlig bibliotek som du kan lese fra hvor som helst – på nettet, på en Kobo- eller KOReader e-blekk-enhet, eller gjennom OPDS-kompatible apper som Panels, Chunky og KyBook. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen DRM, og ingen plattform bestemmer hva som blir værende i biblioteket ditt.