Installer Komga med ett klikk.
Selvhostet medieserver for tegneserier, manga, magasiner og e-bøker med støtte for OPDS, Kobo Sync og KOReader Sync.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Komga
Komga er en medieserver med åpen kildekode, spesialbygd for tegneserier, manga, BD-er, magasiner og e-bøker. Den skanner biblioteket ditt med CBZ, CBR, EPUB, PDF og andre arkivformater, trekker ut metadata, genererer miniatyrbilder og eksponerer alt gjennom en rask nettleser pluss OPDS, Kobo Sync og KOReader Sync-feeder for native apper og e-blekk-enheter.
Selvhosting av Komga på din VPS gjør enhver mappe med tegneserie- og manga-filer om til et privat, mobilvennlig bibliotek som du kan lese fra hvor som helst – på nettet, på en Kobo- eller KOReader e-blekk-enhet, eller gjennom OPDS-kompatible apper som Panels, Chunky og KyBook. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen DRM, og ingen plattform bestemmer hva som blir værende i biblioteket ditt.
Viktige funksjoner i Komga
Tegneserier og e-bokformater
Håndterer CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB og PDF direkte, med uttrekk av metadata fra ComicInfo.xml, EPUB OPF og ComicRack-tagger.
Innebygd nettleser
Rask, responsiv webleser med dobbeltsidemodus, oppsett for tilpasning til bredde og høyde, og synkronisering av lesefremdrift på tvers av enheter.
OPDS-feeder
OPDS v1 og v2-endepunkter gjør Komga kompatibel med native lesere som Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, og dusinvis av andre rett ut av boksen.
Kobo og KOReader synkronisering
Innebygd støtte for Kobo Sync og KOReader Sync sender nytt innhold og husker leseposisjon på e-blekk-enheter uten å sidelaste filer manuelt.
Automatisk bibliotekskanning
Direkte filsystemovervåking pluss planlagte skanninger holder biblioteket synkronisert når du legger nye tegneserie- og e-bokfiler inn i datamappen.
Flerbruker og deling
Brukerbaserte biblioteker, aldersbegrensninger og skrivebeskyttede delingsroller lar familier eller lesegrupper dele én server uten å forstyrre hverandre.
Hvorfor kjøre Komga på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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