FMD (Find My Device) er et åpen kildekode, selvhostet alternativ til Googles Finn enheten min. Det fungerer sammen med FMD Android-appen: telefonene dine rapporterer sin krypterte posisjon til din egen server, som du får tilgang til via et rent webgrensesnitt for å lokalisere en tapt eller stjålet enhet, få den til å ringe, ta et bilde, låse skjermen, eller utløse en fjernsletting. Hver kommando rutes gjennom din egen server, slik at ingen tredjepart noensinne ser hvor enhetene dine er.

Fordi du hoster den selv på din egen VPS, forlater posisjonshistorikken og enhetsdataene dine aldri infrastrukturen du kontrollerer – det er ingen krav til Google-konto og ingen leverandørlås. Ende-til-ende-kryptering holder dataene uleselige selv for serveren, noe som gir deg tryggheten til en kommersiell enhetssporingstjeneste uten å ofre personvernet.