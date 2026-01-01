Installer FMD med ett klikk.
Selvhostet, personvernvennlig Finn enheten min-server for å lokalisere, ringe og fjernslette dine Android-telefoner og -nettbrett.
Velg en VPS-plan for FMD (Find My Device)
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) er et åpen kildekode, selvhostet alternativ til Googles Finn enheten min. Det fungerer sammen med FMD Android-appen: telefonene dine rapporterer sin krypterte posisjon til din egen server, som du får tilgang til via et rent webgrensesnitt for å lokalisere en tapt eller stjålet enhet, få den til å ringe, ta et bilde, låse skjermen, eller utløse en fjernsletting. Hver kommando rutes gjennom din egen server, slik at ingen tredjepart noensinne ser hvor enhetene dine er.
Fordi du hoster den selv på din egen VPS, forlater posisjonshistorikken og enhetsdataene dine aldri infrastrukturen du kontrollerer – det er ingen krav til Google-konto og ingen leverandørlås. Ende-til-ende-kryptering holder dataene uleselige selv for serveren, noe som gir deg tryggheten til en kommersiell enhetssporingstjeneste uten å ofre personvernet.
Viktige funksjoner i FMD (Find My Device)
Finn tapte enheter
Finn den sist rapporterte GPS-posisjonen til enhver registrert telefon eller nettbrett direkte fra webgrensesnittet, selv når enheten er utenfor rekkevidde.
Fjernkommandoer
Utløs en høy ringetone, ta et bilde, lås skjermen eller slett data eksternt for å beskytte en mistet eller stjålet enhet.
Ende-til-ende-kryptering
Posisjonsdata krypteres på enheten før det når serveren, slik at ingen — ikke engang verten — kan lese hvor du befinner deg.
Android-følgeapp
Kobles til den åpen kildekode FMD Android-appen for å rapportere posisjon og motta kommandoer uten å være avhengig av Google Play Services.
Ingen Google-konto
Erstatt Google Finn enheten min med en tjeneste du fullt ut kontrollerer, uten behov for skykonto eller leverandørbinding.
Hvorfor kjøre FMD (Find My Device) på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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