Kafbat Kafka UI er et gratis web-dashbord med åpen kildekode for å drifte Apache Kafka-klynger. Som den fellesskapsdrevne etterfølgeren til Provectus kafka-ui, tilbyr den et polert grensesnitt for å inspisere meglere, administrere emner, bla gjennom meldinger og spore forbrukergruppelag – alt uten kommandolinjeverktøy. Støtten for flere klynger lar deg administrere hvert Kafka-miljø fra et enkelt kontrollpanel.

Selvhosting av Kafbat Kafka UI på din egen VPS holder meldingsdataene og klyngelegitimasjonen din fullstendig innenfor din infrastruktur. Denne malen inkluderer en enkeltnode Kafka-megler som kjører i KRaft-modus (ingen ZooKeeper kreves), noe som gir deg en produksjonsklar Kafka-stakk som er klar med ett klikk.