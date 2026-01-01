Installer Kafbat Kafka UI med ett klikk.
Web-grensesnitt med åpen kildekode for å administrere og overvåke Apache Kafka-klynger, etterfølgeren til det populære Provectus kafka-ui-prosjektet.
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Hva du kan bygge med Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI er et gratis web-dashbord med åpen kildekode for å drifte Apache Kafka-klynger. Som den fellesskapsdrevne etterfølgeren til Provectus kafka-ui, tilbyr den et polert grensesnitt for å inspisere meglere, administrere emner, bla gjennom meldinger og spore forbrukergruppelag – alt uten kommandolinjeverktøy. Støtten for flere klynger lar deg administrere hvert Kafka-miljø fra et enkelt kontrollpanel.
Selvhosting av Kafbat Kafka UI på din egen VPS holder meldingsdataene og klyngelegitimasjonen din fullstendig innenfor din infrastruktur. Denne malen inkluderer en enkeltnode Kafka-megler som kjører i KRaft-modus (ingen ZooKeeper kreves), noe som gir deg en produksjonsklar Kafka-stakk som er klar med ett klikk.
Viktige funksjoner i Kafbat Kafka UI
Temaadministrasjon
Opprett, konfigurer og slett emner med sanntids partisjons- og replikeringsinnstillinger uten å berøre Kafka CLI-en.
Meldingsleser
Utforsk Kafka-meldinger i JSON-, ren tekst- eller Avro-formater med CEL-basert filtrering for å finne nøyaktig de postene du trenger.
Overvåking av forbrukergruppe
Spor forbrukergruppe-offsets, partisjonstildelinger og etterslepmålinger for å fange opp prosessflaskehalser før de påvirker nedstrømssystemer.
Multi-klyngestøtte
Koble flere Kafka-klynger til ett enkelt dashbord og bytt mellom dem umiddelbart for sentralisert oversikt på tvers av miljøer.
KRaft Mode Broker
Inkludert Kafka-megler kjører i KRaft-modus — ingen ZooKeeper-avhengighet — forenkler distribusjon og reduserer det operasjonelle fotavtrykket.
Hvorfor kjøre Kafbat Kafka UI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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