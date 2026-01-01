Installer Overseerr med ett-klikks installasjon.
Verktøy for administrasjon og oppdagelse av medieforespørsler for Plex med TMDb-drevet nettlesing, godkjenningsarbeidsflyter og automatisk Sonarr- og Radarr-integrasjon.
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Hva du kan bygge med Overseerr
Overseerr er det fremste verktøyet for administrasjon av medieforespørsler med åpen kildekode for Plex-serveroperatører. Brukere blar gjennom et imponerende TMDb-drevet grensesnitt for å oppdage og be om filmer eller TV-serier; administratorer gjennomgår og godkjenner disse forespørslene, som deretter automatisk oppfylles via Sonarr og Radarr. Plex-autentisering gir sømløs enkeltpålogging, og bibliotekskanneren forhindrer duplikatnedlastinger ved å kryssjekke hva som allerede er tilgjengelig.
Selvhosting av Overseerr på din VPS gir Plex-fellesskapet ditt en polert, alltid tilgjengelig portal uten å eksponere automatiseringsverktøy for backend. Dedikerte ressurser sikrer rask medieoppdagelse med høyoppløselig kunstverk, mens vedvarende lagring beskytter forespørselshistorikk, brukerkontoer og integrasjonsinnstillinger på tvers av omstarter og oppdateringer.
Viktige funksjoner i Overseerr
Plex Enkeltpålogging
Brukere autentiserer med sine Plex-kontoer, og tillatelser synkroniseres automatisk, så det er ikke noe separat brukeradministrasjonslag å vedlikeholde.
Sonarr og Radarr-integrasjon
Godkjente forespørsler videresendes direkte til Sonarr eller Radarr for automatisk nedlasting og levering til biblioteket, og lukker sløyfen uten manuell inngripen.
TMDb-oppdagelsesgrensesnitt
En visuelt rik nettleseropplevelse drevet av The Movie Database lar brukere utforske trendende, populært og anbefalt innhold før de sender forespørsler.
Arbeidsflyt for forespørselsgodkjenning
Administratorer gjennomgår ventende forespørsler via et intuitivt dashbord med mulighet til å godkjenne, avslå eller sette kvoter per bruker for å administrere lagringskapasitet.
Flerkanalsvarsler
Holder brukere informert om forespørselsstatus via Discord, Telegram, Slack, e-post, webhooks, Pushover og mer, der hver kanal kan konfigureres uavhengig.
Hvorfor kjøre Overseerr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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