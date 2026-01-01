Overseerr er det fremste verktøyet for administrasjon av medieforespørsler med åpen kildekode for Plex-serveroperatører. Brukere blar gjennom et imponerende TMDb-drevet grensesnitt for å oppdage og be om filmer eller TV-serier; administratorer gjennomgår og godkjenner disse forespørslene, som deretter automatisk oppfylles via Sonarr og Radarr. Plex-autentisering gir sømløs enkeltpålogging, og bibliotekskanneren forhindrer duplikatnedlastinger ved å kryssjekke hva som allerede er tilgjengelig.

Selvhosting av Overseerr på din VPS gir Plex-fellesskapet ditt en polert, alltid tilgjengelig portal uten å eksponere automatiseringsverktøy for backend. Dedikerte ressurser sikrer rask medieoppdagelse med høyoppløselig kunstverk, mens vedvarende lagring beskytter forespørselshistorikk, brukerkontoer og integrasjonsinnstillinger på tvers av omstarter og oppdateringer.