Installer Pingvin Share med ett klikk-installasjon.
Selvhostet WeTransfer-alternativ for deling av filer i alle størrelser via sikre, tidsbegrensede lenker med passordbeskyttelse og ingen tredjeparts lagring.
Velg en VPS-plan for Pingvin Share
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med Pingvin Share
Pingvin Share er en moderne, selvhostet fildelingsplattform som gir deg et personvernvennlig alternativ til WeTransfer, Dropbox Transfer og Firefox Send. Del filer av enhver størrelse via sikre, tidsbegrensede lenker med konfigurerbare utløpsdatoer, besøksgrenser og passordbeskyttelse – alt uten å laste opp til tredjepartsservere.
Selvhosting på din VPS betyr ingen begrensninger på filstørrelse pålagt av abonnementnivåer, ingen risiko for at innhold blir skannet eller slettet, og full overholdelse av krav til datalagring. Omvendte delingslenker lar andre laste opp direkte til deg, og OIDC- og LDAP-integrasjon støtter bedriftsautentiseringsarbeidsflyter rett ut av esken.
Viktige funksjoner i Pingvin Share
Ingen filstørrelsesgrenser
Del filer av enhver størrelse begrenset kun av VPS-diskplassen din, uten overføringsbegrensninger per fil eller per måned.
Sikre tidsbegrensede lenker
Angi utløpsdatoer og besøksgrenser på hver deling slik at lenker automatisk slutter å fungere etter at dine valgte betingelser er oppfylt.
Passordbeskyttelse
Beskytt sensitive delinger med et passord slik at kun tiltenkte mottakere kan få tilgang til nedlastede filer.
Omvendt aksjesplitt
Generer opplastingslenker som lar andre sende filer direkte til deg uten å kreve en konto eller eksponere lagringsplassen din.
Bedriftsautentisering
OIDC- og LDAP-integrasjon lar organisasjoner bruke eksisterende identitetsleverandører for sentralisert tilgangsstyring.
Hvorfor kjøre Pingvin Share på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
Sjekker...
Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
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Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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