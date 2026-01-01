Pingvin Share er en moderne, selvhostet fildelingsplattform som gir deg et personvernvennlig alternativ til WeTransfer, Dropbox Transfer og Firefox Send. Del filer av enhver størrelse via sikre, tidsbegrensede lenker med konfigurerbare utløpsdatoer, besøksgrenser og passordbeskyttelse – alt uten å laste opp til tredjepartsservere.

Selvhosting på din VPS betyr ingen begrensninger på filstørrelse pålagt av abonnementnivåer, ingen risiko for at innhold blir skannet eller slettet, og full overholdelse av krav til datalagring. Omvendte delingslenker lar andre laste opp direkte til deg, og OIDC- og LDAP-integrasjon støtter bedriftsautentiseringsarbeidsflyter rett ut av esken.