Installer Starbase 80 med ett klikk.
En lett, rask serverhjemmeside for å organisere lenker til dine selvhostede containere og tjenester.
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Hva du kan bygge med Starbase 80
Starbase 80 er en minimal, lynrask serverstartside for Docker-miljøer. Den gjengir en fullstendig statisk HTML-hjemmeside fra en enkel JSON-konfigurasjonsfil, med null JavaScript i nettleseren — sider lastes umiddelbart uten rammeverksoverhead. Tilpass utseendet med miljøvariabler som kontrollerer tittel, logo, bakgrunnsfarger, mørk modus og lenkeatferd.
I motsetning til integrasjonstunge dashbord, krever Starbase 80 ingen API-tokens, ingen nettverkstilgang til containerne dine, og ingen løpende vedlikehold — bare en JSON-fil med lenkene og ikonene dine. Den støtter Dashboard Icons, Material Design-ikoner og selfh.st-ikoner ut av esken, noe som gjør det enkelt å bygge en polert, merkevaretilpasset hjemmeside for ethvert selvhostet oppsett.
Viktige funksjoner i Starbase 80
Rask sideinnlasting
Starbase 80 sender ut ren statisk HTML uten klientbasert JavaScript, slik at hjemmesiden din lastes inn på millisekunder uavhengig av serverbelastning.
JSON-drevet konfigurasjon
Definer alle tjenestene, kategoriene, ikonene og lenkene dine i én enkelt config.json-fil — ingen database, ingen UI-redigerer, ingen migreringer.
Omfattende ikonstøtte
Bruk Dashboard-ikoner, Material Design-ikoner eller selfh.st-ikoner etter navn, eller lever dine egne bildefiler fra en bind-montert mappe.
Mørk modus innebygd
Automatisk OS-tilpasset mørk modus med konfigurerbare bakgrunnsfarger for både lyse og mørke temaer ved å bruke Tailwind-fargeverdier eller heksadesimale koder.
Ingen container-tilgang
Ingen Docker-socket nødvendig og ingen API-integrasjoner — Starbase 80 er en ren lenkelanserer uten lesetilgang til dine kjørende containere.
Hvorfor kjøre Starbase 80 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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