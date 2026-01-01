Starbase 80 er en minimal, lynrask serverstartside for Docker-miljøer. Den gjengir en fullstendig statisk HTML-hjemmeside fra en enkel JSON-konfigurasjonsfil, med null JavaScript i nettleseren — sider lastes umiddelbart uten rammeverksoverhead. Tilpass utseendet med miljøvariabler som kontrollerer tittel, logo, bakgrunnsfarger, mørk modus og lenkeatferd.

I motsetning til integrasjonstunge dashbord, krever Starbase 80 ingen API-tokens, ingen nettverkstilgang til containerne dine, og ingen løpende vedlikehold — bare en JSON-fil med lenkene og ikonene dine. Den støtter Dashboard Icons, Material Design-ikoner og selfh.st-ikoner ut av esken, noe som gjør det enkelt å bygge en polert, merkevaretilpasset hjemmeside for ethvert selvhostet oppsett.