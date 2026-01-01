Yopass er en åpen kildekode-kryptert hemmelighetsdelingstjeneste som lar deg sikkert dele passord, tokens og sensitive filer uten å etterlate dem i e-posttråder, chatlogger eller supportbilletter. Hemmeligheter krypteres i nettleseren ved hjelp av OpenPGP før de sendes til serveren — dekrypteringsnøkkelen når aldri serveren, så selv verten kan ikke lese hemmelighetene dine. Hver hemmelighet får en unik engangs-URL som automatisk selvdestruerer etter å ha blitt sett eller etter en konfigurerbar utløpsperiode.

Selv-hosting av Yopass på din VPS gir organisasjonen din en privat, reviderbar kanal for deling av legitimasjon og sensitive konfigurasjonsdata. Det er ingen kontoer å administrere, ingen sporing og ingen klartekstlagring — bare et rent grensesnitt for trygt å utveksle hemmeligheter innenfor team eller med eksterne parter.