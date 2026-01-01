Installer Yopass med ett klikk.
Kryptert hemmelighetsdelingstjeneste for sending av passord og sensitive data via selvdestruerende engangslenker.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Yopass
Yopass er en åpen kildekode-kryptert hemmelighetsdelingstjeneste som lar deg sikkert dele passord, tokens og sensitive filer uten å etterlate dem i e-posttråder, chatlogger eller supportbilletter. Hemmeligheter krypteres i nettleseren ved hjelp av OpenPGP før de sendes til serveren — dekrypteringsnøkkelen når aldri serveren, så selv verten kan ikke lese hemmelighetene dine. Hver hemmelighet får en unik engangs-URL som automatisk selvdestruerer etter å ha blitt sett eller etter en konfigurerbar utløpsperiode.
Selv-hosting av Yopass på din VPS gir organisasjonen din en privat, reviderbar kanal for deling av legitimasjon og sensitive konfigurasjonsdata. Det er ingen kontoer å administrere, ingen sporing og ingen klartekstlagring — bare et rent grensesnitt for trygt å utveksle hemmeligheter innenfor team eller med eksterne parter.
Viktige funksjoner i Yopass
Ende-til-ende-kryptering
Hemmeligheter krypteres i nettleseren ved hjelp av OpenPGP før overføring, noe som sikrer at serveren aldri får tilgang til klartekstdata.
Engangslenker
Hver hemmelighet genererer en unik URL som blir permanent ødelagt etter første visning, noe som forhindrer uautorisert gjeninnlogging.
Konfigurerbart utløp
Angi at hemmeligheter skal utløpe automatisk etter timer, dager eller uker, slik at glemte lenker ikke kan brukes til å hente ut utdaterte sensitive data.
Tilpasset passordbeskyttelse
Legg til en valgfri passordfrase til en hemmelighet for et ekstra lag med beskyttelse utover selve engangslenken.
Fildeling
Last opp og del krypterte filer sammen med teksthemmeligheter, med strømmekryptering som holder filinnholdet privat fra ende til ende.
Ingen kontoer kreves
Mottakere får tilgang til hemmeligheter via en direkte lenke uten pålogging, noe som gjør det friksjonsfritt å dele påloggingsinformasjon med eksterne entreprenører eller klienter.
Hvorfor kjøre Yopass på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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