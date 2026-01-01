Installer NetBird-klient med ett klikk.
WireGuard-basert mesh VPN-klient som kobler din VPS til et sikkert privat nettverk med tilgangskontroller basert på nulltillit.
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Hva du kan bygge med NetBird Client
NetBird-klienten er en moderne VPN-løsning som oppretter WireGuard-baserte overleggsnettverk mellom enheter uten kompleks serverkonfigurasjon. Den etablerer automatisk peer-to-peer-forbindelser med funksjoner i bedriftsklasse, inkludert SSO-integrasjon, flerfaktorautentisering og detaljerte tilgangspolicyer — alt administrert via et sentralt kontrollplan uten en tradisjonell VPN-hub.
Ved å kjøre NetBird-klienten på din VPS kobler du din skyinfrastruktur til ditt private NetBird-nettverk, noe som muliggjør sikker, kryptert tilgang til tjenester og ressurser på tvers av hele miljøet ditt, samtidig som sensitive arbeidsmengder holdes fullstendig utenfor det offentlige internett og under din fulle kontroll.
Viktige funksjoner i NetBird Client
WireGuard Maskenettverk
Oppretter automatisk direkte peer-to-peer WireGuard-tunneler mellom enheter, som leverer høyytelses kryptert tilkobling uten en flaskehals fra en sentral VPN-server.
Nulltillit tilgangskontroll
Finkornede nettverkspolicyer bestemmer nøyaktig hvilke enheter og brukere som kan nå hvilke ressurser, og håndhever tilgang med minst privilegium på tvers av hele infrastrukturen din.
SSO og MFA-integrasjon
Integreres med populære identitetsleverandører for enkeltpålogging og flerfaktorautentisering, som gir bedriftssikkerhet til ditt private nettverk uten ekstra verktøy.
Automatisk NAT Traversal
Innebygd hulltaking og relé-tilbakefall sikrer pålitelig tilkobling selv når enheter er bak brannmurer eller restriktiv NAT, uten å kreve manuell portvideresending.
Kvantebestandig kryptering
Valgfri Rosenpass-integrasjon legger til post-kvantum nøkkelutveksling på toppen av WireGuard, noe som fremtidssikrer dine krypterte tunneler mot nye trusler.
Hvorfor kjøre NetBird Client på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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