NetBird-klienten er en moderne VPN-løsning som oppretter WireGuard-baserte overleggsnettverk mellom enheter uten kompleks serverkonfigurasjon. Den etablerer automatisk peer-to-peer-forbindelser med funksjoner i bedriftsklasse, inkludert SSO-integrasjon, flerfaktorautentisering og detaljerte tilgangspolicyer — alt administrert via et sentralt kontrollplan uten en tradisjonell VPN-hub.

Ved å kjøre NetBird-klienten på din VPS kobler du din skyinfrastruktur til ditt private NetBird-nettverk, noe som muliggjør sikker, kryptert tilgang til tjenester og ressurser på tvers av hele miljøet ditt, samtidig som sensitive arbeidsmengder holdes fullstendig utenfor det offentlige internett og under din fulle kontroll.