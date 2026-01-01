Installer Screego med ett-klikks installasjon.
Selvhostet skjermdelingsserver med et innebygd TURN-relé for pålitelige WebRTC-tilkoblinger gjennom enhver brannmur.
Velg en VPS-plan for Screego
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Screego
Screego er en åpen kildekode-skjermdelingsserver som lar team samarbeide eksternt uten å rute sensitivt skjerminnhold gjennom en tredjeparts SaaS. Den bruker WebRTC for strømming med lav forsinkelse og inkluderer en TURN reléserver slik at tilkoblinger lykkes gjennom restriktive bedriftsbrannmurer og symmetrisk NAT — noe som eliminerer den vanligste årsaken til at skjermdeling mislykkes i andre verktøy.
Ved å distribuere Screego på din egen VPS får du et permanent skjermdelingsendepunkt under din fulle kontroll. Ingen begrensninger på møtekapasitet, ingen abonnementskostnader per vert, og ingen tredjeparts tilgang til innholdet som deles. Deltakere blir med via en hvilken som helst moderne nettleser uten behov for plugins eller nedlastinger.
Viktige funksjoner i Screego
Innebygd TURN-relé
Screego inkluderer en TURN/STUN-server slik at WebRTC-tilkoblinger lykkes gjennom bedriftsbrannmurer og symmetrisk NAT uten å kreve en ekstern relétjeneste.
Plugin-fri deltakelse
Seere blir med i rom via en delt lenke i hvilken som helst moderne nettleser — ingen utvidelse, klientnedlasting eller kontoregistrering er nødvendig.
Flere samtidige rom
Kjør et hvilket som helst antall uavhengige skjermdelingsøkter samtidig, hver med sin egen invitasjonslenke og isolerte strøm.
Ingen kapasitetsgrenser
Arranger ubegrensede økter med ubegrensede deltakere — kapasiteten bestemmes av VPS-ressursene dine, ikke av et prisnivå.
Prometheus-metrikker
Eksponer et /metrics endepunkt for Prometheus-skraping for å spore aktive rom, TURN-tilkoblinger og relé-båndbredde over tid.
Hvorfor kjøre Screego på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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