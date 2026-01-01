Screego er en åpen kildekode-skjermdelingsserver som lar team samarbeide eksternt uten å rute sensitivt skjerminnhold gjennom en tredjeparts SaaS. Den bruker WebRTC for strømming med lav forsinkelse og inkluderer en TURN reléserver slik at tilkoblinger lykkes gjennom restriktive bedriftsbrannmurer og symmetrisk NAT — noe som eliminerer den vanligste årsaken til at skjermdeling mislykkes i andre verktøy.

Ved å distribuere Screego på din egen VPS får du et permanent skjermdelingsendepunkt under din fulle kontroll. Ingen begrensninger på møtekapasitet, ingen abonnementskostnader per vert, og ingen tredjeparts tilgang til innholdet som deles. Deltakere blir med via en hvilken som helst moderne nettleser uten behov for plugins eller nedlastinger.