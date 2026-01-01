Installer Mealie med ett-klikks installasjon.
Selvhostet oppskriftsbehandler som importerer oppskrifter fra hvilken som helst URL og gjør dem om til ukentlige måltidsplaner med handlelister.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mealie
Mealie er en selvhostet oppskriftsbehandler som importerer oppskrifter fra hvilken som helst nettside med et enkelt klikk, fjerner annonser og rot for å lagre rene, søkbare oppskrifter permanent på serveren din. Den organiserer oppskrifter etter tag og kjøkken, skalerer porsjoner automatisk, og viser næringsinformasjon — alt i en mobilvennlig kokemodus.
Å selvhoste Mealie betyr at oppskriftssamlingen din overlever nedleggelser av nettsteder og plattformendringer, delte husstandsmedlemmer kan alle få tilgang til det samme biblioteket, og ukentlig måltidsplanlegging genererer samlede handlelister uten abonnementsavgifter.
Viktige funksjoner i Mealie
Ettklikk-import
Lim inn en hvilken som helst oppskrifts-URL, og Mealie trekker automatisk ut ingredienser og instruksjoner, noe som sparer timer med manuell kopiering.
Måltidsplankalender
Dra oppskrifter inn på en ukeskalender og generer en samlet handleliste for alle planlagte måltider med ett klikk.
Oppskriftsskalering
Juster porsjonsstørrelser, og alle ingrediensmengder beregnes umiddelbart på nytt — ingen manuell utregning nødvendig.
Husholdningsdeling
Flerebrukerstøtte lar hvert familiemedlem bla gjennom det samme oppskriftsbiblioteket og bidra til måltidsplanen.
Permanent lagring
Oppskrifter lagret på din VPS forblir tilgjengelige selv når originale nettsteder endrer seg, fjerner innhold eller går offline.
Hvorfor kjøre Mealie på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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