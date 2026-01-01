Mealie er en selvhostet oppskriftsbehandler som importerer oppskrifter fra hvilken som helst nettside med et enkelt klikk, fjerner annonser og rot for å lagre rene, søkbare oppskrifter permanent på serveren din. Den organiserer oppskrifter etter tag og kjøkken, skalerer porsjoner automatisk, og viser næringsinformasjon — alt i en mobilvennlig kokemodus.

Å selvhoste Mealie betyr at oppskriftssamlingen din overlever nedleggelser av nettsteder og plattformendringer, delte husstandsmedlemmer kan alle få tilgang til det samme biblioteket, og ukentlig måltidsplanlegging genererer samlede handlelister uten abonnementsavgifter.