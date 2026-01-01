Installer Lidarr med ett klikk
Automatisert musikkarkivbehandler som overvåker artistdiskografier og organiserer nedlastinger med MusicBrainz-metadata.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Lidarr
Lidarr er en automatisert musikkbibliotekbehandler bygget på det velprøvde arr-rammeverket. Den sporer artistdiskografier, overvåker RSS-feeder for nye albumutgivelser, utløser nedlastinger via din foretrukne klient, og organiserer alt i riktig taggede og strukturerte mapper — alt uten manuell inngripen.
Å kjøre Lidarr på en VPS holder den aktiv 24/7, og sikrer at nye utgivelser fanges opp i det øyeblikket de dukker opp selv når hjemmemaskinene dine er slått av. Den integreres med qBittorrent, SABnzbd, NZBGet og andre nedlastingsklienter, og kobler seg til Plex, Jellyfin og Emby for å oppdatere musikkserverbiblioteket ditt etter hver anskaffelse.
Viktige funksjoner i Lidarr
Automatisk utgivelsesovervåking
Spor enhver artist og last automatisk ned nye album, singler og EP-er så snart de dukker opp på dine konfigurerte indekserere.
Oppgraderinger av kvalitetsprofil
Definer foretrukne lydformater, og Lidarr vil automatisk erstatte filer av lavere kvalitet med FLAC eller versjoner med høyere bitrate når de blir tilgjengelige.
MusicBrainz Metadata
Berik biblioteket ditt med nøyaktige artistnavn, albumkunst, utgivelsesdatoer og sporlister hentet fra MusicBrainz.
Integrasjon av mediaserver
Utløs skanninger av Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteket automatisk etter at nedlastinger er fullført, slik at ny musikk vises umiddelbart.
Diskografiadministrasjon
Se komplette artistkataloger, merk ønskede album og spor hvilke utgivelser som mangler eller trenger kvalitetsoppgraderinger fra ett dashbord.
Hvorfor kjøre Lidarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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