Lidarr er en automatisert musikkbibliotekbehandler bygget på det velprøvde arr-rammeverket. Den sporer artistdiskografier, overvåker RSS-feeder for nye albumutgivelser, utløser nedlastinger via din foretrukne klient, og organiserer alt i riktig taggede og strukturerte mapper — alt uten manuell inngripen.

Å kjøre Lidarr på en VPS holder den aktiv 24/7, og sikrer at nye utgivelser fanges opp i det øyeblikket de dukker opp selv når hjemmemaskinene dine er slått av. Den integreres med qBittorrent, SABnzbd, NZBGet og andre nedlastingsklienter, og kobler seg til Plex, Jellyfin og Emby for å oppdatere musikkserverbiblioteket ditt etter hver anskaffelse.