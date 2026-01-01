Plane er en kraftig åpen kildekode-plattform for prosjektstyring som fungerer som et moderne alternativ til Jira, Linear, Monday.com og ClickUp. Team sporer problemer, kjører sprintsykluser med burn-down-diagrammer, planlegger produktveikart og samarbeider i sanntid – alt uten brukerbasert prising eller at data forlater infrastrukturen din.

Den selvhostede distribusjonen inkluderer PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ meldingskø og MinIO objektlagring for et fullstendig selvstendig oppsett. I motsetning til SaaS-prosjektverktøy som tar betalt per sete, gir kjøring av Plane på din VPS ubegrensede brukere og prosjekter til en fast infrastrukturkostnad med fullstendig dataeierskap.