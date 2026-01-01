Installer Plane med ett-klikks installasjon.
Prosjektstyringsplattform med åpen kildekode for problemsporing, sprintsykluser og produktveikart — et selvhostet alternativ til Jira og Linear.
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Hva du kan bygge med Plane
Plane er en kraftig åpen kildekode-plattform for prosjektstyring som fungerer som et moderne alternativ til Jira, Linear, Monday.com og ClickUp. Team sporer problemer, kjører sprintsykluser med burn-down-diagrammer, planlegger produktveikart og samarbeider i sanntid – alt uten brukerbasert prising eller at data forlater infrastrukturen din.
Den selvhostede distribusjonen inkluderer PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ meldingskø og MinIO objektlagring for et fullstendig selvstendig oppsett. I motsetning til SaaS-prosjektverktøy som tar betalt per sete, gir kjøring av Plane på din VPS ubegrensede brukere og prosjekter til en fast infrastrukturkostnad med fullstendig dataeierskap.
Viktige funksjoner i Plane
Saksporing
Opprett og administrer arbeidselementer med rik tekst, filvedlegg, underproblemer og tverrprosjektreferanser i én sentralisert visning.
Sprintsykluser
Kjør smidige sprinter med burn-down-diagrammer og sporing av teamfremdrift for å holde utviklingstakten i rute.
Produktveikart
Planlegg og kommuniser produktretning med visuelle veikart som lenker direkte til sakene og modulene som leverer hver milepæl.
Sanntidssamarbeid
Direkteoppdateringer sikrer at alle teammedlemmer ser siste saksstatus, kommentarer og tildelinger uten manuelle oppdateringer.
Tilpassbare visninger
Bygg filtrerte tavle-, liste- og kalendervisninger som kan lagres og deles på tvers av teamet for konsekvent prosjektsynlighet.
Moduler og analyse
Grupper relaterte saker i moduler for komplekse prosjekter, og spor deretter fremdrift med innebygd analyse og visualiseringer av trender.
Hvorfor kjøre Plane på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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