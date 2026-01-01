Vedlagt er en åpen kildekode-webapplikasjon for sending av private, ende-til-ende-krypterte notater. Ved å bruke nettleserens egne krypto-API-er, krypterer den innholdet på klientsiden før det når serveren — noe som betyr at verten aldri har tilgang til den ukrypterte teksten. Notater kan settes til å selvdestruere etter å ha blitt lest én gang eller utløpe etter en konfigurerbar tidsperiode.

Selv-hosting av Enclosed på din VPS sikrer at kryptert notatlagring forblir fullstendig på din egen infrastruktur. Organisasjoner som håndterer sensitive legitimasjoner, API-nøkler eller konfidensiell informasjon får full kontroll over datalagring og kan håndheve egendefinerte utløpspolicyer uten å stole på tredjeparts hostede tjenester.