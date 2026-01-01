Installer vedlagt med ett klikk.
Minimalistisk nettapplikasjon for deling av private krypterte notater med utløpskontroller og passordbeskyttelse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Enclosed
Vedlagt er en åpen kildekode-webapplikasjon for sending av private, ende-til-ende-krypterte notater. Ved å bruke nettleserens egne krypto-API-er, krypterer den innholdet på klientsiden før det når serveren — noe som betyr at verten aldri har tilgang til den ukrypterte teksten. Notater kan settes til å selvdestruere etter å ha blitt lest én gang eller utløpe etter en konfigurerbar tidsperiode.
Selv-hosting av Enclosed på din VPS sikrer at kryptert notatlagring forblir fullstendig på din egen infrastruktur. Organisasjoner som håndterer sensitive legitimasjoner, API-nøkler eller konfidensiell informasjon får full kontroll over datalagring og kan håndheve egendefinerte utløpspolicyer uten å stole på tredjeparts hostede tjenester.
Viktige funksjoner i Enclosed
Klientbasert kryptering
Notater krypteres i nettleseren før overføring ved hjelp av innebygde Web Crypto API-er, slik at serveren aldri ser det ukrypterte innholdet.
Selvdestruerende notater
Angi at notater skal utløpe etter én enkelt lesing eller et definert tidsvindu, som sikrer at sensitiv informasjon ikke vedvarer lenger enn nødvendig.
Passordbeskyttelse
Legg til et valgfritt passord til ethvert notat, som krever at mottakerne autentiserer seg før innholdet kan dekrypteres og vises.
Delbare lenker
Hvert notat genererer en unik URL som kan sendes via e-post, chat eller SMS — ingen konto eller registrering kreves for mottakeren.
Lettvektsdistribusjon
En enkelt container med minimale ressurskrav gjør Enclosed enkel å kjøre sammen med andre tjenester på samme VPS.
Hvorfor kjøre Enclosed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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