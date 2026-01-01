Deploy Soketi in one click installation.
Self-hosted, Pusher-compatible WebSocket server for real-time apps with no per-message fees and full protocol compatibility.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Soketi
Soketi is a high-performance, open-source WebSocket server that implements the Pusher protocol, making it a fully compatible drop-in replacement for Pusher Channels. Any application already using the Pusher SDK — whether built with Laravel, Next.js, Vue, React, or plain JavaScript — can switch to a self-hosted Soketi instance by changing only a few environment variables, with no code rewrites required.
Self-hosting Soketi on your VPS eliminates per-connection and per-message fees that scale sharply with user growth. Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery, Soketi handles thousands of concurrent WebSocket connections at a fixed monthly cost while keeping your real-time data entirely within your own infrastructure.
Viktige funksjoner i Soketi
Pusher Protocol Compatible
Works with all existing Pusher client SDKs and server libraries — switch from Pusher to Soketi by changing environment variables, not code.
Public and Private Channels
Supports public, private, and presence channels out of the box, covering live notifications, collaborative features, and online presence indicators.
High-Performance Core
Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery that scales to thousands of concurrent connections efficiently.
HTTP Event API
Trigger events from server-side code via the Pusher-compatible HTTP API, integrating real-time broadcasting into any backend service.
Metrics and Monitoring
Built-in Prometheus-compatible metrics endpoint on port 9601 for monitoring connection counts, message throughput, and server health.
Hvorfor kjøre Soketi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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