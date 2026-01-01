Open Journal Systems (OJS) er en gratis plattform med åpen kildekode, utviklet av Public Knowledge Project (PKP) for å administrere den komplette arbeidsflyten til et akademisk tidsskrift – fra innsendinger og fagfellevurdering gjennom redigering, produksjon og online publisering. Det er verdens mest brukte system for administrasjon av åpen tilgang-tidsskrifter, som driver titusenvis av tidsskrifter på tvers av universiteter, forskningsinstitusjoner og uavhengige utgivere globalt.

Selv-hosting av OJS på din egen VPS gir tidsskriftet ditt fullstendig uavhengighet fra kommersielle publiseringsplattformer, uten gebyrer per artikkel, ingen abonnementskostnader, og fullt eierskap til innsendingsdataene og publiseringsarkivet ditt. Plattformen støtter utrullinger for flere tidsskrifter, noe som gjør den egnet for institusjoner som driver flere titler fra én installasjon.