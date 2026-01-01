Installer Open Journal Systems med ett klikk.
En åpen kildekode-plattform for administrasjon og publisering av akademiske tidsskrifter, som tusenvis av tidsskrifter verden over stoler på.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) er en gratis plattform med åpen kildekode, utviklet av Public Knowledge Project (PKP) for å administrere den komplette arbeidsflyten til et akademisk tidsskrift – fra innsendinger og fagfellevurdering gjennom redigering, produksjon og online publisering. Det er verdens mest brukte system for administrasjon av åpen tilgang-tidsskrifter, som driver titusenvis av tidsskrifter på tvers av universiteter, forskningsinstitusjoner og uavhengige utgivere globalt.
Selv-hosting av OJS på din egen VPS gir tidsskriftet ditt fullstendig uavhengighet fra kommersielle publiseringsplattformer, uten gebyrer per artikkel, ingen abonnementskostnader, og fullt eierskap til innsendingsdataene og publiseringsarkivet ditt. Plattformen støtter utrullinger for flere tidsskrifter, noe som gjør den egnet for institusjoner som driver flere titler fra én installasjon.
Viktige funksjoner i Open Journal Systems
Fullstendig arbeidsflyt for innsending
Administrer hele den redaksjonelle livssyklusen fra forfatterinnsending gjennom fagfellevurdering, korrekturlesing, layout og endelig publisering på én plattform.
Håndtering av fagfellevurdering
Tildel vurderere, følg opp vurderingsfrister, send påminnelser og samle inn beslutninger fra vurderere fra et strukturert redaksjonelt dashbord.
Åpen tilgang-publisering
Publiser artikler under lisenser for åpen tilgang med DOI-integrasjon, ORCID-støtte og indeksert metadata for synlighet.
Plugin-økosystem
Utvid OJS med tilleggsprogrammer for statistikk, bruksmålinger, abonnementsadministrasjon, betalingsløsninger og integrasjoner med tredjepartstjenester.
Flerspråklig støtte
OJS leveres med oversettelser for dusinvis av språk og støtter tospråklige eller flerspråklige tidsskriftgrensesnitt og innhold.
Hvorfor kjøre Open Journal Systems på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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