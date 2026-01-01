Installer Suwayomi med ett klikk.
Selvhostet manga- og tegneserieserver som bringer hundrevis av Tachiyomi-kilder til enhver nettleser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Suwayomi
Suwayomi-Server er en selvhostet manga- og tegneserieleseserver — en skrivebordsomskriving av den populære Android-appen Tachiyomi. Den kobler seg til hundrevis av mangakilder via det samme utvidelsesøkosystemet som Tachiyomi, noe som gir deg tilgang til et stort bibliotek av titler fra et rent webgrensesnitt som er tilgjengelig på alle enheter. I motsetning til skybaserte mangatjenester med begrensede kataloger og abonnementsmurer, kjører Suwayomi utelukkende på din egen server uten løpende kostnader.
All lesehistorikk, bibliotekdata og nedlastinger lagres lokalt. Suwayomi støtter automatiske bibliotekoppdateringer, kapittelnedlastinger i CBZ-format, OPDS-katalogstøtte for dedikerte e-leserapper og en tilpassbar leseopplevelse — noe som gjør den til en komplett selvhostet plattform for manga- og tegneserieentusiaster.
Viktige funksjoner i Suwayomi
Hundrevis av kilder
Koble til hundrevis av manga- og tegneseriekilder ved å bruke Tachiyomi-utvidelsesøkosystemet, som dekker nettsteder på dusinvis av språk og sjangere.
Automatiske bibliotekoppdateringer
Angi et oppdateringsintervall, og Suwayomi sjekker automatisk alle sporede serier etter nye kapitler, slik at biblioteket ditt holdes oppdatert uten manuell oppdatering.
Offline kapittelnedlastinger
Last ned kapitler for offline lesing, eventuelt lagret som CBZ-arkiver kompatible med enhver tegneserieleser-applikasjon.
OPDS katalogstøtte
Den innebygde OPDS-katalogen lar e-leserapper som KOReader og Panels koble seg direkte til ditt Suwayomi-bibliotek for lesing på dedikerte enheter.
Nettleserbasert leser
Les manga direkte i nettleseren med en fullverdig leser som støtter tilpassede oppsett, visningsmoduser for sider og innstillinger for leseretning.
Hvorfor kjøre Suwayomi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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