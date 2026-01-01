Suwayomi-Server er en selvhostet manga- og tegneserieleseserver — en skrivebordsomskriving av den populære Android-appen Tachiyomi. Den kobler seg til hundrevis av mangakilder via det samme utvidelsesøkosystemet som Tachiyomi, noe som gir deg tilgang til et stort bibliotek av titler fra et rent webgrensesnitt som er tilgjengelig på alle enheter. I motsetning til skybaserte mangatjenester med begrensede kataloger og abonnementsmurer, kjører Suwayomi utelukkende på din egen server uten løpende kostnader.

All lesehistorikk, bibliotekdata og nedlastinger lagres lokalt. Suwayomi støtter automatiske bibliotekoppdateringer, kapittelnedlastinger i CBZ-format, OPDS-katalogstøtte for dedikerte e-leserapper og en tilpassbar leseopplevelse — noe som gjør den til en komplett selvhostet plattform for manga- og tegneserieentusiaster.