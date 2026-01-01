Din Spotify er et selvhostet analysedashbord som sporer hele din Spotify-lyttehistorikk og visualiserer den gjennom rike diagrammer: toppartister og -spor over tid, lyttetid per dag og time, sjangerfordelinger, albumrotasjoner og historiske trender over år. I motsetning til Spotify Wrapped, som bare vises én gang i året, gir Din Spotify deg den samme dybden av innsikt på forespørsel, for et hvilket som helst tidsrom du velger.

Å selvhoste Din Spotify på en VPS holder hver avspilling, like og overhopp i en database du kontrollerer — Spotifys egne dataeksport er begrenset til de 50 nyeste sporene, men Din Spotify spør API-et kontinuerlig og bygger et komplett personlig lyttearkiv som vokser så lenge instansen kjører.