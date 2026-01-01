Installer Spotify med ett klikk.
Selvhostet Spotify-lyttestatistikk-dashbord med omfattende diagrammer, historikk og detaljerte analyser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Your Spotify
Din Spotify er et selvhostet analysedashbord som sporer hele din Spotify-lyttehistorikk og visualiserer den gjennom rike diagrammer: toppartister og -spor over tid, lyttetid per dag og time, sjangerfordelinger, albumrotasjoner og historiske trender over år. I motsetning til Spotify Wrapped, som bare vises én gang i året, gir Din Spotify deg den samme dybden av innsikt på forespørsel, for et hvilket som helst tidsrom du velger.
Å selvhoste Din Spotify på en VPS holder hver avspilling, like og overhopp i en database du kontrollerer — Spotifys egne dataeksport er begrenset til de 50 nyeste sporene, men Din Spotify spør API-et kontinuerlig og bygger et komplett personlig lyttearkiv som vokser så lenge instansen kjører.
Viktige funksjoner i Your Spotify
Kontinuerlig historikkregistrering
Spør Spotify API-en hvert par sekunder for å registrere hver avspilling, inkludert overhoppete spor og delvise lyttinger — langt utover det Spotify eksporterer.
Topp artister, spor og album
Konfigurerbare tidsperioder viser ditt mest spilte innhold etter antall avspillinger, lyttetid eller førstegangsoppdagelser.
Lyttemønstre og trender
Varmekart og diagrammer visualiserer når du lytter mest — tid på døgnet, ukedag, månedlige trender og sammenligninger fra år til år.
Sjanger- og stemningsanalyse
Samler Spotifys lydegenskaper for låter og sjangerkoder i diagrammer som viser hvordan smaken din endrer seg over tid.
Flerbrukerdashbord
Hver bruker kobler til sin egen Spotify-konto via OAuth slik at husholdninger kan spore lyttingen sin separat på én server.
Hvorfor kjøre Your Spotify på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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