Installer Mobilizon med ett klikk.
Føderert arrangør av arrangementer med åpen kildekode for lokalsamfunn og bevegelser som trenger samlinger uten overvåking.
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Hva du kan bygge med Mobilizon
Mobilizon er en gratis, føderert plattform for arrangementsorganisering bygget av Framasoft og nå forvaltet av den ideelle organisasjonen Kaihuri. Den erstatter Facebook Events og Meetup med et nettverk av uavhengige instanser som kobles sammen via ActivityPub-protokollen, og gir arrangører, aktivister og lokalsamfunn et sted å publisere arrangementer og grupper uten å utsette deltakerne for annonsesporing, datainnsamling eller algoritmiske strømmer.
Selv-hosting av Mobilizon på din egen VPS betyr at du kontrollerer hvem som blir med i din instans, hvilke modereringsregler som gjelder, og hvor lenge arrangementsdata beholdes. Ditt lokalsamfunn beholder kalenderen og medlemslisten sin selv om en enkelt instans — eller en hel kommersiell plattform — forsvinner, fordi føderering gjør nettverket robust av design.
Viktige funksjoner i Mobilizon
ActivityPub-føderasjon
Koble til Mastodon, PeerTube og alle andre Mobilizon-instanser slik at deltakere følger arrangementer og grupper på tvers av fediverset fra én enkelt konto.
Grupper og diskusjoner
Driv vedvarende grupper med delte innlegg, ressurser og diskusjonstråder slik at organiseringen fortsetter mellom arrangementer, ikke bare på selve dagen.
Personvern som standard
Ingen tredjepartssporere, ingen reklame og ingen e-post er nødvendig for offentlige arrangementer — deltakere kan svare anonymt eller med en føderert identitet.
Fleridentitetsprofiler
Oppretthold separate identiteter for aktivisme, arbeid og hobbyer under én konto, slik at privatlivet holdes adskilt fra offentlig organisering.
Kart og geolokalisering
OpenStreetMap-drevet stedssøk og arrangementkart hjelper lokale samfunn med å finne nærliggende samlinger uten å sende data til kommersielle kartleverandører.
Selvhostet moderering
Angi instans-omfattende regler, godkjenn nye kontoer og blokker fiendtlige servere — hver modereringsbeslutning forblir på din VPS i stedet for en sentral plattform.
Hvorfor kjøre Mobilizon på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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