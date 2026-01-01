Mobilizon er en gratis, føderert plattform for arrangementsorganisering bygget av Framasoft og nå forvaltet av den ideelle organisasjonen Kaihuri. Den erstatter Facebook Events og Meetup med et nettverk av uavhengige instanser som kobles sammen via ActivityPub-protokollen, og gir arrangører, aktivister og lokalsamfunn et sted å publisere arrangementer og grupper uten å utsette deltakerne for annonsesporing, datainnsamling eller algoritmiske strømmer.

Selv-hosting av Mobilizon på din egen VPS betyr at du kontrollerer hvem som blir med i din instans, hvilke modereringsregler som gjelder, og hvor lenge arrangementsdata beholdes. Ditt lokalsamfunn beholder kalenderen og medlemslisten sin selv om en enkelt instans — eller en hel kommersiell plattform — forsvinner, fordi føderering gjør nettverket robust av design.