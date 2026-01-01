Nango er et infrastrukturlag med åpen kildekode for tilkobling til eksterne API-er. I stedet for å skrive tilpassede OAuth-flyter, logikk for token-fornyelse og håndtering av hastighetsbegrensninger for hver tjeneste, administrerer Nango alt gjennom et enkelt, enhetlig baksystem. Utviklere konfigurerer integrasjoner én gang og får tilgang til enhver støttet tjeneste gjennom Nangos transparente proxy – med innebygd støtte for over 300 API-er, inkludert Salesforce, GitHub, Slack, Stripe og Notion.

Selvhosting av Nango på din egen VPS holder kundenes OAuth-tillatelser og API-tokener på infrastruktur du kontrollerer. Ingen tredjepartstjeneste håndterer noensinne brukernes legitimasjon – alt er kryptert i hvile med en nøkkel du eier og lagret i en PostgreSQL-database som kjører sammen med serveren.