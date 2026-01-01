Installer Nango med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform som administrerer OAuth, token-oppdatering og API-tilkobling for 300+ tredjeparts-integrasjoner.
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Hva du kan bygge med Nango
Nango er et infrastrukturlag med åpen kildekode for tilkobling til eksterne API-er. I stedet for å skrive tilpassede OAuth-flyter, logikk for token-fornyelse og håndtering av hastighetsbegrensninger for hver tjeneste, administrerer Nango alt gjennom et enkelt, enhetlig baksystem. Utviklere konfigurerer integrasjoner én gang og får tilgang til enhver støttet tjeneste gjennom Nangos transparente proxy – med innebygd støtte for over 300 API-er, inkludert Salesforce, GitHub, Slack, Stripe og Notion.
Selvhosting av Nango på din egen VPS holder kundenes OAuth-tillatelser og API-tokener på infrastruktur du kontrollerer. Ingen tredjepartstjeneste håndterer noensinne brukernes legitimasjon – alt er kryptert i hvile med en nøkkel du eier og lagret i en PostgreSQL-database som kjører sammen med serveren.
Viktige funksjoner i Nango
Enhetlige OAuth-flyter
Nango håndterer generering av autorisasjons-URL, tokenutveksling og tilbakekallbehandling for over 300 API-er, noe som eliminerer tilpasset autentiseringskode for hver integrasjon.
Automatisk tokenfornyelse
Tilgangstokener fornyes i det stille før utløp, slik at integrasjonene dine aldri feiler midt i en økt på grunn av utdaterte legitimasjoner.
Innebyggbar Connect UI
En ferdigbygd, hvitmerket OAuth-samtykkeskjerm lar brukerne dine autorisere tredjepartskontoer fra applikasjonen din med én enkelt brukerflyt.
Gjennomsiktig API-proxy
Rute API-kall gjennom Nango for å få automatiske gjenforsøk, tilbakeslag ved hastighetsbegrensning og normaliserte feilsvar uten per-API-mellomvare.
Webhook-normalisering
Motta, verifiser og videresend webhooks fra enhver tilkoblet leverandør via et enkelt inntaksendepunkt med enhetlig håndtering av nyttelast.
Kryptert lagring av påloggingsinformasjon
Alle OAuth-tokener og API-nøkler krypteres i ro ved hjelp av din egen nøkkel og lagres utelukkende i den selvhostede PostgreSQL-databasen.
Hvorfor kjøre Nango på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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