Zabbix er en bedriftsklasse åpen kildekode overvåkingsløsning som NASA, Salesforce og titusenvis av organisasjoner stoler på for å spore tilstanden til nettverk, servere, virtuelle maskiner, containere og skytjenester. En enkelt Zabbix-instans kan samle inn titusenvis av målinger per sekund via agenter, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-sjekker og tilpassede skript, og deretter avdekke avvik gjennom malbaserte triggere, eskaleringsregler og rike dashbord.

Selvhosting av Zabbix på din egen VPS holder hver måling, hendelse og legitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten lisensavgifter per vert eller kostnader for datautgang. Den medfølgende PostgreSQL-databasen og Zabbix-agenten gir deg en komplett overvåkingsstakk klar til å ta om bord verter i det distribusjonen er fullført.