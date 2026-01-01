Installer Zabbix med ett-klikks installasjon.
Bedriftsklar overvåking med åpen kildekode for nettverk, servere, applikasjoner og skytjenester i én samlet plattform.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Zabbix
Zabbix er en bedriftsklasse åpen kildekode overvåkingsløsning som NASA, Salesforce og titusenvis av organisasjoner stoler på for å spore tilstanden til nettverk, servere, virtuelle maskiner, containere og skytjenester. En enkelt Zabbix-instans kan samle inn titusenvis av målinger per sekund via agenter, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-sjekker og tilpassede skript, og deretter avdekke avvik gjennom malbaserte triggere, eskaleringsregler og rike dashbord.
Selvhosting av Zabbix på din egen VPS holder hver måling, hendelse og legitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten lisensavgifter per vert eller kostnader for datautgang. Den medfølgende PostgreSQL-databasen og Zabbix-agenten gir deg en komplett overvåkingsstakk klar til å ta om bord verter i det distribusjonen er fullført.
Viktige funksjoner i Zabbix
Agent og agentløs
Samle inn metrikker via innebygde Zabbix-agenter, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet og HTTP-sjekker uten å installere programvare på hver overvåkede enhet.
Autodiscovery
Oppdag verter, nettverksgrensesnitt, tjenester og virtuelle maskiner automatisk, og bruk overvåkingsmaler uten manuell konfigurasjon.
Fleksibel varsling
Definer eskaleringsregler og send varsler til Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-post, SMS og webhooks basert på alvorlighetsgrad og mottaker.
Malbasert overvåking
Hundrevis av ferdige maler dekker databaser, webservere, Kubernetes, AWS, VMware og nettverksutstyr, slik at det å klargjøre nye verter tar minutter, ikke timer.
Tilpassbare dashbord
Bygg dashbord med grafer, kart, widgeter for toppverter og SLA-rapporter skreddersydd for NOC-operatører, utviklere eller ledende interessenter.
Langsiktige målinger
Lagre historiske data og aggregerte trender i PostgreSQL for mange års kapasitetsplanlegging, gjennomgang etter hendelse og samsvarsrapportering.
Hvorfor kjøre Zabbix på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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