Installer TriliumNext Notes med ett-klikks installasjon.
Selvhostet personlig kunnskapsbase med hierarkiske notater, skriptstøtte og et kraftig REST API for automatisering.
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Hva du kan bygge med TriliumNext Notes
TriliumNext Notes er en selvhostet applikasjon for personlig kunnskapshåndtering, bygget rundt en hierarkisk trestruktur som kan inneholde tusenvis av notater. Den støtter rik WYSIWYG-redigering, kodeblokker, matematiske formler og en skriptmotor for å bygge tilpassede arbeidsflyter og automatisert notatbehandling.
Selvhosting på en VPS gir deg ubegrenset notatlagring, vedvarende synkronisering på tvers av enheter og fullt eierskap til kunnskapsbasen din. Notater kan klones på tvers av flere steder, forbedres med tilpassede attributter og nås via ETAPI REST API for eksterne integrasjoner.
Viktige funksjoner i TriliumNext Notes
Hierarkisk organisasjon
Organiser tusenvis av notater i en trestruktur med kloning, slik at enkeltnotater kan vises i flere kontekster uten duplisering.
Skriptmotor
Skriv JavaScript-skript som kjører på hendelser eller tidsplaner for å automatisere notatopprettelse, merking og organisering.
Revisjonshistorikk
Hver notatredigering versjoneres automatisk, slik at du kan gjennomgå og gjenopprette enhver tidligere versjon av innholdet ditt.
ETAPI REST API
Et dokumentert REST API lar eksterne verktøy opprette, lese, oppdatere og organisere notater programmatisk.
Webklipper
Nettleserutvidelsen fanger nettsider direkte inn i din Trilium kunnskapsbase med ett klikk.
Hvorfor kjøre TriliumNext Notes på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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