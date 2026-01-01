TriliumNext Notes er en selvhostet applikasjon for personlig kunnskapshåndtering, bygget rundt en hierarkisk trestruktur som kan inneholde tusenvis av notater. Den støtter rik WYSIWYG-redigering, kodeblokker, matematiske formler og en skriptmotor for å bygge tilpassede arbeidsflyter og automatisert notatbehandling.

Selvhosting på en VPS gir deg ubegrenset notatlagring, vedvarende synkronisering på tvers av enheter og fullt eierskap til kunnskapsbasen din. Notater kan klones på tvers av flere steder, forbedres med tilpassede attributter og nås via ETAPI REST API for eksterne integrasjoner.