Installer Mafl med ett klikk.
Minimalistisk selvhostet hjemmeside som organiserer hver tjeneste, lenke og dashbord du bruker bak en enkelt fane.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mafl
Mafl er en åpen kildekode-hjemmeside bygget for folk som kjører flere selvhostede tjenester og ønsker ett raskt, distraksjonsfritt utgangspunkt. Hele oppsettet er beskrevet i en enkelt YAML-konfigurasjonsfil, slik at dashbordet er reproduserbart, versjonskontrollert og trivielt å sikkerhetskopiere sammen med resten av stakken din.
Selvhosting av Mafl på din egen VPS holder hvert bokmerke, API-nøkkel og integrasjon på infrastruktur du kontrollerer. Alle tredjepartsforespørsler for tjenestewidgeter blir proxiet gjennom Mafl-backend, slik at legitimasjon og metadata aldri lekker til nettleseren eller til eksterne dashbordleverandører.
Viktige funksjoner i Mafl
YAML-konfigurasjon
Definer grupper, tjenester, temaer og widgeter i én enkelt config.yml-fil som du kan versjonskontrollere og replikere på tvers av miljøer.
Direkte tjeneste-widgeter
Interaktive kort viser sanntidsdata som vær, IP-informasjon og tilpassede integrasjoner uten å eksponere API-nøkler til nettleseren.
Tilpassede temaer
Bytt mellom inkluderte temaer eller design ditt eget for å matche merkevaren din og del med fellesskapet.
Flerspråklig brukergrensesnitt
Leveres med engelsk, spansk, tysk, fransk, russisk, kinesisk og mer, automatisk oppdaget fra besøkendes nettleser.
Iconify og emoji-ikoner
Velg blant over 200 000 Iconify vektorikoner, enhver emoji, fjern-URL, eller lokalt lagret bilde for hver tjenesteflise.
Installerbar PWA
Legg til Mafl på telefonen eller datamaskinen din som en progressiv webapp for en umiddelbar, app-lignende startopplevelse.
Hvorfor kjøre Mafl på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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