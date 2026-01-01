Mafl er en åpen kildekode-hjemmeside bygget for folk som kjører flere selvhostede tjenester og ønsker ett raskt, distraksjonsfritt utgangspunkt. Hele oppsettet er beskrevet i en enkelt YAML-konfigurasjonsfil, slik at dashbordet er reproduserbart, versjonskontrollert og trivielt å sikkerhetskopiere sammen med resten av stakken din.

Selvhosting av Mafl på din egen VPS holder hvert bokmerke, API-nøkkel og integrasjon på infrastruktur du kontrollerer. Alle tredjepartsforespørsler for tjenestewidgeter blir proxiet gjennom Mafl-backend, slik at legitimasjon og metadata aldri lekker til nettleseren eller til eksterne dashbordleverandører.