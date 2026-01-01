Installer Keila med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for nyhetsbrev og e-postmarkedsføring, bygget som et selvhostet alternativ til Mailchimp, Brevo og Sendinblue.
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Hva du kan bygge med Keila
Keila er en åpen kildekode-plattform for nyhetsbrev og e-postmarkedsføring som lar deg vokse, segmentere og nå abonnentlisten din uten å være avhengig av Mailchimp, Brevo eller annen kommersiell SaaS. Bygget i Elixir og Phoenix for høy leveringsevne og samtidig gjennomstrømning, tilbyr den en ren dra-og-slipp-redigerer, automatiserte kampanjer, A/B-testing, abonnentsegmentering og bekreftelsesflyter for dobbel opt-in — alt støttet av din egen SMTP-leverandør slik at du beholder full kontroll over avsenderomdømme og kontaktdata.
Selvhosting av Keila på din VPS gir nyhetsbrev, uavhengige utgivere og små bedrifter ubegrenset antall abonnenter og ubegrenset antall utsendelser uten pris per kontakt som skalerer smertefullt forbi noen få tusen lesere. Koble til hvilken som helst SMTP-leverandør — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, din egen postfix — og eie hvert abonnentforhold.
Viktige funksjoner i Keila
Drag-and-drop editor
Visuell nyhetsbrevredigerer med gjenbrukbare blokker, bildeopplasting og direkte forhåndsvisning gjør det enkelt å designe kampanjer for ikke-utviklere.
Abonnentsegmentering
Definer segmenter basert på abonnementstagger, egendefinerte felt eller aktivitetsmønstre, og send deretter målrettede kampanjer til spesifikke målgruppesegmenter.
Dobbel påmeldingsbekreftelse
Innebygd bekreftelsesflyt håndhever dobbel opt-in som standard, beskytter avsenderens omdømme og sikrer CAN-SPAM- og GDPR-samsvar.
Ta med din egen SMTP
Koble til hvilken som helst SMTP-leverandør — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, eller din egen postfix — og eie leveringsevne og avsenderomdømme.
Åpnings- og klikkanalyser
Sporing av åpninger og klikk per kampanje, med avmeldingsrater og rapportering av sprett, bidrar til å forbedre emnelinjer og innhold over tid.
API og webhooks
Full REST API- og webhook-integrasjon lar deg synkronisere abonnenter fra eksterne CRM-systemer, e-handel eller registreringsskjemaer automatisk.
Hvorfor kjøre Keila på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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