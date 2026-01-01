Keila er en åpen kildekode-plattform for nyhetsbrev og e-postmarkedsføring som lar deg vokse, segmentere og nå abonnentlisten din uten å være avhengig av Mailchimp, Brevo eller annen kommersiell SaaS. Bygget i Elixir og Phoenix for høy leveringsevne og samtidig gjennomstrømning, tilbyr den en ren dra-og-slipp-redigerer, automatiserte kampanjer, A/B-testing, abonnentsegmentering og bekreftelsesflyter for dobbel opt-in — alt støttet av din egen SMTP-leverandør slik at du beholder full kontroll over avsenderomdømme og kontaktdata.

Selvhosting av Keila på din VPS gir nyhetsbrev, uavhengige utgivere og små bedrifter ubegrenset antall abonnenter og ubegrenset antall utsendelser uten pris per kontakt som skalerer smertefullt forbi noen få tusen lesere. Koble til hvilken som helst SMTP-leverandør — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, din egen postfix — og eie hvert abonnentforhold.