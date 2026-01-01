Jenkins er verdens ledende automatiseringsserver med åpen kildekode, som millioner av utviklingsteam stoler på for å drive kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig leveranse-pipelines. Med over 1 800 programtillegg integreres Jenkins med praktisk talt alle verktøy innen moderne programvareutvikling — fra Git og GitHub til Docker, Kubernetes, AWS og videre.

Selv-hosting av Jenkins på din egen VPS gir deg dedikerte byggeressurser uten pris per minutt, ingen tidsbegrensninger for utførelse, og full kontroll over bygge-miljøet ditt. Installer hvilken som helst SDK, kompilator eller avhengighet prosjektene dine krever uten å støte på plattformrestriksjoner.