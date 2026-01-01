Installer Jenkins med ett klikk.
Automatiseringsserver med åpen kildekode for å bygge CI/CD-pipelines med 1 800+ plugin-integrasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Jenkins
Jenkins er verdens ledende automatiseringsserver med åpen kildekode, som millioner av utviklingsteam stoler på for å drive kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig leveranse-pipelines. Med over 1 800 programtillegg integreres Jenkins med praktisk talt alle verktøy innen moderne programvareutvikling — fra Git og GitHub til Docker, Kubernetes, AWS og videre.
Selv-hosting av Jenkins på din egen VPS gir deg dedikerte byggeressurser uten pris per minutt, ingen tidsbegrensninger for utførelse, og full kontroll over bygge-miljøet ditt. Installer hvilken som helst SDK, kompilator eller avhengighet prosjektene dine krever uten å støte på plattformrestriksjoner.
Viktige funksjoner i Jenkins
Pipeline som kode
Definer CI/CD-arbeidsflyter i en versjonskontrollert Jenkinsfile, som gjør automatiseringen din reproduserbar og gjennomgåelig sammen med applikasjonskoden din.
1 800+ programtillegg
Integrer Jenkins med GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack og praktisk talt alle verktøy utviklingsarbeidsflyten din er avhengig av.
Distribuerte bygg
Fordel bygg på tvers av flere agenter for parallell utførelse, og reduserer tilbakemeldingstiden dramatisk på store testpakker.
Rollebasert tilgangskontroll
Administrer teamtilgang med finkornede tillatelser, som støtter LDAP, Active Directory, OAuth og SAML autentiseringsleverandører.
Planlagte og utløste bygg
Kjør bygg på cron-planer, Git-webhooks, fullføring av oppstrømsjobber eller manuelle godkjenningsporter for å matche enhver utgivelsesflyt.
Hvorfor kjøre Jenkins på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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